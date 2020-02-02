Neşeli Günler filmi oyuncuları kimler? Neşeli Günler ne zaman ve nerede çekildi?
Türk sinemasının efsane filmlerinden olan Neşeli Günler bir kez daha televizyonda izleyici karşısına çıkıyor Turşu suyu tartışmasıyla Saadet Hanım ve Kazım Efendi'nin çocuklarını alarak evi terk etmesi ve yıllar sonra 6 çocuğun yeniden karşılaşmasını eğlenceli anlatımıyla ele alan Neşeli Günler, ekranlara eski İstanbul görüntüsünü yansıtacak. Peki, Neşeli Günler ne zaman ve nerede çekildi? Neşeli Günler filmi oyuncuları kimler? İşte, filmle ilgili merak edilen bilgiler.
Adile Naşit, Münir Özkul, Şener Şen gibi usta oyuncuların yer aldığı Neşeli Günler hem oyuncu kadrosu hem de çekildiği mekanla merak konusu oldu. Seyredenlerin her seferinde ilgiyle izlediği Neşeli Günler filmi, ekran başındakilere keyifli anlar yaşatacak. Peki, Neşeli Günler konusu ne? Neşeli Günler filmi nerede çekildi? İşte, ayrıntılı bilgiler.
NEŞELİ GÜNLER NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Senaryosunu Sadık Şendil'in yazdığı, yönetmenliğini Orhan Aksoy'un yaptığı, 1978 yılı yapımı olan Neşeli Günler filminin bir çok sahnesi İstanbul'da çekilirken, dizinin en sevilen sahnelerinden biri olan turşu dükkanı sahnesi ise Cihangir'de çekilmiştir.
NEŞELİ GÜNLER KONUSU NEDİR?
Kazım Efendi (Münir Özkul) ve Saadet Hanım (Adile Naşit) turşuculuk yapan kendi hallerinde bir çifttir. 6 çocuklarıyla birlikte yaşamlarını sürdürmektedirler. Sürekli olarak turşu suyu yüzünden kavga etmektedirler. Bir gün yine evde bu yüzden tartışmaya başlarlar. Tartışma büyür. Sonunda Kazım Efendi üç çocuğunu da alır ve evi terk eder. Saadet Hanım diğer üç çocuğu alır. Yıllar sonra ayrılan kardeşler tesadüf eseri birbirlerini bulurlar ve bir araya gelmek isterler. Ancak yıllardır anne ve babaları dargın olduğu için bu o kadar da kolay olmayacaktır.
NEŞELİ GÜNLER OYUNCULARI KİMLERDİR?
Münir Özkul - Kazım Bey
Adile Naşit - Saadet Hanım
Şener Şen - Ziya
Mürüvvet Sim - Sıdıka Hanım
Ayşen Gruda - Nilgün
Ahmet Sezerel - Uğur
Oya Aydoğan - Zeynep
İhsan Yüce - Nazif Efendi
Ali Sururi - Uğur'un Babası
Gülşen Gürsoy - Mehtap
Feridun Şavlı - Yaşar
Ahmet Arıman - Ömer
Yaman Coşkun - Ahmet
Tamer Şahin - Mehmet
Necati Aslan - Tuncay
Selim Naşit Özcan - Kahvehanedeki Adam
Ekrem Dümer - Komiser
Doğu Erkan - Uğur'un Annesi
Yaşar Şener - Nikah Memuru
Nuri Tuğ - Kamil Abi
Gökhan Mete - Ahmet'in Patronu
Cevdet Arıkan - Mehtap'ın 8. Erkek Arkadaşı
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