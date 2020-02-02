Neşeli Günler filmi oyuncuları kimler? Neşeli Günler ne zaman ve nerede çekildi?

Adile Naşit, Münir Özkul, Şener Şen gibi usta oyuncuların yer aldığı Neşeli Günler hem oyuncu kadrosu hem de çekildiği mekanla merak konusu oldu. Seyredenlerin her seferinde ilgiyle izlediği Neşeli Günler filmi, ekran başındakilere keyifli anlar yaşatacak. Peki, Neşeli Günler konusu ne? Neşeli Günler filmi nerede çekildi? İşte, ayrıntılı bilgiler.

NEŞELİ GÜNLER NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Senaryosunu Sadık Şendil'in yazdığı, yönetmenliğini Orhan Aksoy'un yaptığı, 1978 yılı yapımı olan Neşeli Günler filminin bir çok sahnesi İstanbul'da çekilirken, dizinin en sevilen sahnelerinden biri olan turşu dükkanı sahnesi ise Cihangir'de çekilmiştir.

NEŞELİ GÜNLER KONUSU NEDİR?

Kazım Efendi (Münir Özkul) ve Saadet Hanım (Adile Naşit) turşuculuk yapan kendi hallerinde bir çifttir. 6 çocuklarıyla birlikte yaşamlarını sürdürmektedirler. Sürekli olarak turşu suyu yüzünden kavga etmektedirler. Bir gün yine evde bu yüzden tartışmaya başlarlar. Tartışma büyür. Sonunda Kazım Efendi üç çocuğunu da alır ve evi terk eder. Saadet Hanım diğer üç çocuğu alır. Yıllar sonra ayrılan kardeşler tesadüf eseri birbirlerini bulurlar ve bir araya gelmek isterler. Ancak yıllardır anne ve babaları dargın olduğu için bu o kadar da kolay olmayacaktır.

NEŞELİ GÜNLER OYUNCULARI KİMLERDİR?

Münir Özkul - Kazım Bey

Adile Naşit - Saadet Hanım

Şener Şen - Ziya

Mürüvvet Sim - Sıdıka Hanım

Ayşen Gruda - Nilgün

Ahmet Sezerel - Uğur

Oya Aydoğan - Zeynep

İhsan Yüce - Nazif Efendi

Ali Sururi - Uğur'un Babası

Gülşen Gürsoy - Mehtap

Feridun Şavlı - Yaşar

Ahmet Arıman - Ömer

Yaman Coşkun - Ahmet

Tamer Şahin - Mehmet

Necati Aslan - Tuncay

Selim Naşit Özcan - Kahvehanedeki Adam

Ekrem Dümer - Komiser

Doğu Erkan - Uğur'un Annesi

Yaşar Şener - Nikah Memuru

Nuri Tuğ - Kamil Abi

Gökhan Mete - Ahmet'in Patronu

Cevdet Arıkan - Mehtap'ın 8. Erkek Arkadaşı