Neşeli Günler filmi kaç yılında çekildi? Neşeli Günler filmi nerede çekildi?
Neşeli Günler filmi çekildiği tarihin üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen televizyon izleyicileri tarafından zaman zaman merak edilen konular arasında yer alıyor. Neşeli Günler filmi ile ilgili en merak edilen konu ise filmin ne zaman çekildiği? Peki Neşeli Günler filmi kaç yılında çekildi? Neşeli Günler filminin oyuncu kadrosunda kimler var?
Neşeli Günler filminin hem oyuncu kadrosu hem de çekildiği tarih merak ediliyor. Yeşilçam'ın en değerli eserlerinden biri olan Neşeli Günler filmi 1970 yılında çekildi. Usta oyuncuların rol aldığı film aradan geçen uzun yıllara rağmen hala popülerliğini koruyor ve bir çok repliği ezbere biliniyor.
Neşeli Günler filminin bir çok sahnesi İstanbul'da çekilirken, dizinin en sevilen sahnelerinden biri olan turşu dükkanı sahnesi ise Cihangir'de çekilmiştir.
Kazım Efendi (Münir Özkul) ve Saadet Hanım (Adile Naşit) turşuculuk yapan kendi hallerinde bir çifttir. 6 çocuklarıyla birlikte yaşamlarını sürdürmektedirler. Sürekli olarak turşu suyu yüzünden kavga etmektedirler. Bir gün yine evde bu yüzden tartışmaya başlarlar. Tartışma büyür. Sonunda Kazım Efendi üç çocuğunu da alır ve evi terk eder. Saadet Hanım diğer üç çocuğu alır. Yıllar sonra ayrılan kardeşler tesadüf eseri birbirlerini bulurlar ve bir araya gelmek isterler. Ancak yıllardır anne ve babaları dargın olduğu için bu o kadar da kolay olmayacaktır.
NEŞELİ GÜNLER OYUNCULARI
Münir Özkul - Kazım Bey
Adile Naşit - Saadet Hanım
Şener Şen - Ziya
Mürüvvet Sim - Sıdıka Hanım
Ayşen Gruda - Nilgün
Ahmet Sezerel - Uğur
Oya Aydoğan - Zeynep
İhsan Yüce - Nazif Efendi
Ali Sururi - Uğur'un Babası
Gülşen Gürsoy - Mehtap
Feridun Şavlı - Yaşar
Ahmet Arıman - Ömer
Yaman Coşkun - Ahmet
Tamer Şahin - Mehmet
Necati Aslan - Tuncay
Selim Naşit Özcan - Kahvehanedeki Adam
Ekrem Dümer - Komiser
Doğu Erkan - Uğur'un Annesi
Yaşar Şener - Nikah Memuru
Nuri Tuğ - Kamil Abi
Gökhan Mete - Ahmet'in Patronu
Cevdet Arıkan - Mehtap'ın 8. Erkek Arkadaşı
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle