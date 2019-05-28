Nereden Nereye filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?
Nereden Nereye filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. 2017 yapımı Nereden Nereye, oyunculuk hayali kuran Ejder’in maceralarını anlatıyor. Peki, Nereden Nereye filmi nerede çekildi? Oyuncu kadrosunda kimler var?
Volkan Dönmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu Nereden Nereye filminin oyuncu kadrosunda Sarp Levendoğlu, İnan Ulaş Torun, Yosi Mizrahi, Hakan Bilgin, Aslı Mavitan Balkaş ve Özge Ünlütezcan yer alıyor.
NEREDE ÇEKİLDİ?
Eğlenceli bir hikayeye sahip komedi filmi Nereden Nereye'nin çekimleri Bodrum'da gerçekleştirildi.
NEREDEN NEREYE KONUSU
Ejder Kalender 25 yaşlarında bir gençtir. En büyük hayali oyuncu olmak olan genç adam, Bodrum'da bir kablolu Tv bayisinde teknik servis elemanı olarak çalışmaktadır. İşini yalnızca hayallerini gerçekleştirmek için bir basamak olan gören Ejder, günün birinde beklediği haberi alır. En çok sevdiği dizinin ve ülkenin en popüler yapımcılarından biri olan Barış Savaş ve ünlü oyuncu Metin Leylek Bodrum’daki yazlıklarına birlikte geleceklerdir. Hemen bir plan yapan Ejder, ikilinin hayatlarına dahil olur. Ancak aksiliklerle geçen gecenin sonunda Ejder’in hayallerine ulaşıp ulaşamayacağı bir muamma halini alır.
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