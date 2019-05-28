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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.05.2019 - 14:58, Son Güncelleme:

Nereden Nereye filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

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Nereden Nereye filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Nereden Nereye filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. 2017 yapımı Nereden Nereye, oyunculuk hayali kuran Ejder’in maceralarını anlatıyor. Peki, Nereden Nereye filmi nerede çekildi? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Volkan Dönmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu Nereden Nereye filminin oyuncu kadrosunda Sarp Levendoğlu, İnan Ulaş Torun, Yosi Mizrahi, Hakan Bilgin, Aslı Mavitan Balkaş ve Özge Ünlütezcan yer alıyor.

NEREDE ÇEKİLDİ?

Eğlenceli bir hikayeye sahip komedi filmi Nereden Nereye'nin çekimleri Bodrum'da gerçekleştirildi.

NEREDEN NEREYE KONUSU

Ejder Kalender 25 yaşlarında bir gençtir. En büyük hayali oyuncu olmak olan genç adam, Bodrum'da bir kablolu Tv bayisinde teknik servis elemanı olarak çalışmaktadır. İşini yalnızca hayallerini gerçekleştirmek için bir basamak olan gören Ejder, günün birinde beklediği haberi alır. En çok sevdiği dizinin ve ülkenin en popüler yapımcılarından biri olan Barış Savaş ve ünlü oyuncu Metin Leylek Bodrum’daki yazlıklarına birlikte geleceklerdir. Hemen bir plan yapan Ejder, ikilinin hayatlarına dahil olur. Ancak aksiliklerle geçen gecenin sonunda Ejder’in hayallerine ulaşıp ulaşamayacağı bir muamma halini alır.

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