Nefes Nefese yeni bölüm fragmanında zor karar
Nefes Nefese dizisi dün akşam 2. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Rüya ve Yusuf arasında sürprizlerle dolu gelişmelerin yaşandığı Nefes Nefese son bölüm finali kafalarda soru işareti bıraktı. Rüya’nın akıbetini merak edenler için ilk tüyo yeni fragmanla geldi. İşte, Nefes Nefese dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son gelişmelerin kısa bir özeti
Başrollerinde Uğur Yücel, Şükrü Özyıldız ve Melisa Şenolsun’un başrollerini paylaştığı Nefes Nefesei, ekran macerasında iki haftayı geride bıraktı. Annesinin peşine düşen Rüya ve babasını kurtarmaya çalışan Yusuf’un hayatlarının kesişme hikayesini aktaran Nefes Nefese’nin 8 Ağustos tarihli bölümünde beklenmedik bir final yapıldı. Yusuf’tan kaçmak için her şeyi yapan Rüya, tam özgürlüğüne kavuşmuştu ki yeniden yakalandı. Nefes Nefese yeni fragmanı ise son bölümün hemen ardından paylaşıldı. Nefes Nefese 3. bölüm fragmanına ise Yusuf’u bekleyen zor karar damga vurdu.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Annesini bulmak için Berlin'den Suriye'ye doğru yola çıkan Rüya (Melisa Şenolsun), Antakya sınırında ateş altında kalır. Rüya, çatışmanın iyice alevlendiği sırada, Yusuf Alacan (Şükrü Özyıldız) tarafından rehin alınır. O gün bir arazi meselesi yüzünden kaçırılan babasını kurtarmak için sınıra gelmiş olan Yusuf, can havliyle plan yapmıştır: Babasına karşılık, onlardan biri saydığı Rüya!
Rüya'yı evine getirip hapsetmesiyle birlikte takas pazarlıkları başlar.
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