Nefes Nefese dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte fragman

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Televizyon
21.08.2018 - 17:58, Son Güncelleme:

Nefes Nefese dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte fragman

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Nefes Nefese dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte fragman

Nefes Nefese dizisi yayınlanan 4. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatacağının sinyallerini verdi. Star TV ekranlarında her hafta çarşamba akşamı yayınlanan Nefes Nefese dizisinin yeni bölümü bu hafta ekranlarda yer almayacak. Peki, Nefes Nefese dizisi neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Star TV ekranlarının aksiyon dolu dizisi Nefes Nefese bu hafta neden yok sorusu, dizinin takipçileri tarafından araştırılan konular arasında yer almaya başladı. İlgiyle takip edilen Nefes Nefese dizisinin yeni bölümü bu hafta yayın akışından kaldırıldı. Diziseverler yeni bölümün ne zaman olduğunu merak ediyor. Peki, Nefes Nefese dizisi neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Nefes Nefese dizisinin yeni bölümü bu hafta bayram nedeniyle ekranlarda yer almayacak. Dizinin yeni bölümü 29 Ağustos Çarşamba akşamı ekranlarda olacak...

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Rüya'ya (Melisa Şenolsun) karşılık babasını kurtarmak için anlaşan Yusuf'u (Şükrü Özyıldız) evde kötü bir sürpriz beklemektedir: Rüya onu hapsettiği odanın kapısını açmış ve evden kaçmıştır.

Takas için söz verdiği saate kadar Rüya'yı bulmak zorunda olan Yusuf yollara düşer. Antakya'yı karış karış arayıp Rüya'yı bulacaktır.

Bu arada Rüya Suriye'deki Boran'a (NikXhelilaj) ulaşmış, annesini bulabilmek için kaçak bir arabayla karşıya geçmek için sözleşmiştir.

Rüya ve Yusuf arasında zamana karşı bir yarış başlar: Yusuf Rüya Suriye'ye geçmeden onu yakalamalı, takasa götürmelidir. Rüya'nın hapis tutulduğu odaya gelip anahtarı kapının üzerinde bulan Alacanların evinde herkes birbirine aynı soruyu sorar: Anahtarı Rüya'ya kim verdi? Alacan ailesi evdeki haini ararken, apar topar Antakya'ya gelen Atmaca (Uğur Yücel) ise zümrütü alan ikinci kızın, Antakya'da olduğunu bilmediği kendi kızı Rüya'nın peşindedir.

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