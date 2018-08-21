Nefes Nefese dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte fragman
Nefes Nefese dizisi yayınlanan 4. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatacağının sinyallerini verdi. Star TV ekranlarında her hafta çarşamba akşamı yayınlanan Nefes Nefese dizisinin yeni bölümü bu hafta ekranlarda yer almayacak. Peki, Nefes Nefese dizisi neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Star TV ekranlarının aksiyon dolu dizisi Nefes Nefese bu hafta neden yok sorusu, dizinin takipçileri tarafından araştırılan konular arasında yer almaya başladı. İlgiyle takip edilen Nefes Nefese dizisinin yeni bölümü bu hafta yayın akışından kaldırıldı. Diziseverler yeni bölümün ne zaman olduğunu merak ediyor. Peki, Nefes Nefese dizisi neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Nefes Nefese dizisinin yeni bölümü bu hafta bayram nedeniyle ekranlarda yer almayacak. Dizinin yeni bölümü 29 Ağustos Çarşamba akşamı ekranlarda olacak...
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Rüya'ya (Melisa Şenolsun) karşılık babasını kurtarmak için anlaşan Yusuf'u (Şükrü Özyıldız) evde kötü bir sürpriz beklemektedir: Rüya onu hapsettiği odanın kapısını açmış ve evden kaçmıştır.
Takas için söz verdiği saate kadar Rüya'yı bulmak zorunda olan Yusuf yollara düşer. Antakya'yı karış karış arayıp Rüya'yı bulacaktır.
Bu arada Rüya Suriye'deki Boran'a (NikXhelilaj) ulaşmış, annesini bulabilmek için kaçak bir arabayla karşıya geçmek için sözleşmiştir.
Rüya ve Yusuf arasında zamana karşı bir yarış başlar: Yusuf Rüya Suriye'ye geçmeden onu yakalamalı, takasa götürmelidir. Rüya'nın hapis tutulduğu odaya gelip anahtarı kapının üzerinde bulan Alacanların evinde herkes birbirine aynı soruyu sorar: Anahtarı Rüya'ya kim verdi? Alacan ailesi evdeki haini ararken, apar topar Antakya'ya gelen Atmaca (Uğur Yücel) ise zümrütü alan ikinci kızın, Antakya'da olduğunu bilmediği kendi kızı Rüya'nın peşindedir.
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