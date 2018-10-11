Nefes Nefese dizisi, reytinglere yenik düştü
Nefes Nefese'nin oyuncusundan Uğur Yücel'e duygusal veda
Final kararı, projede rol alan bazı oyuncuları da derinden üzdü. Ganime karakterine hayat veren oyuncu İpek Ayaz Kortunç, Instagram hesabı üzerinden Uğur Yücel ile fotoğrafını paylaşarak, usta oyuncuya duygusal bir veda mesajı yayınladı.
Kortunç paylaşımında şu cümlelere yer verdi; "Nefes Nefese'miz, 14 Ekim Pazar günü ekrana veda ediyor. Zorlu ama güzel bir yolculuktu. Yine senden çok şey öğrendim. Bunu duyarsan kızarsın biliyorum. 'Öğretmen değilim ben, ne öğrendin benden yahu?' dersin biliyorum. İşine yüreğini koymayı öğrendim, mütevazılığı öğrendim, insanlığı öğrendim, yine, yeniden... Bana inandığın, güvendiğin için binlerce ve defalarca teşekkür ederim ağbi. Her son yeni bir başlangıçtır. Gülümsüyorum. Gülümsüyorum...
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