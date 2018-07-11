Nefes Nefese dizisi ne zaman başlayacak? İşte tanıtımlar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Televizyon
11.07.2018 - 18:08, Son Güncelleme:

Nefes Nefese dizisi ne zaman başlayacak? İşte tanıtımlar

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Nefes Nefese dizisi ne zaman başlayacak? İşte tanıtımlar

Nefes Nefese dizisi ne zaman başlayacak sorusu izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Ekranlarda yayın hayatına hazırlanan Nefes Nefese dizisinin oyuncu kadrosunda birbirinden renkli isimler yer alıyor. Peki, Nefes Nefese dizisi ne zaman başlayacak? İşte tanıtımlar.

Yönetmen koltuğunda ve başrolünde usta oyuncu Uğur Yücel’in yer aldığı, senaryosunu Yabancı Damat, Canım Ailem ve Aramızda Kalsın gibi başarılı işlerin de senaristliğini yapan Selin Tunç’un yazdığı, Nefes Nefese, çok yakında Star TV ekranında izleyicisiyle buluşacak.

Başrollerinde Uğur Yücel, Şükrü Özyıldız, Melisa Şenolsun’un yer aldığı, başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Nefes Nefese’de; Şebnem Hassanisoughi, Caner Şahin, Ezgi Şenler, Gülçin Şantırcıoğlu, Nik Xheliau, Zeyno Eracar, Macit Sonkan, Deniz Hamzaoğlu, Sezer Avcı, Hülya Duyar, Serkan Genç, Mehmet Akif Özdemir, Yelda Püsküllü, Nur Güven, Seçkin Şahin, İpek Ayaz Kortunç, Zeynep Anacan, Pınar Erincin, Burak Zereyalp, Doğukaan Uğurlugülbüken, Derin Oflaz, Asil Yıldırım rol alıyor.

Çekimleri Adana ve Antakya’da devam eden Nefes Nefese, Berlin'de, babası Ayaz Kıran'la (Uğur Yücel) sakin bir hayat süren Rüya'nın (Melisa Şenolsun) bir gün hiç görmediği annesinin Suriye'de olduğunu öğrenmesiyle başlıyor. Annesinin hayatta olduğunu öğrenen Rüya için işgal altındaki köye girmenin tek yolu Boran'la (Nick Xhelilaj) sahte bir evlilik yapmak. O güne kadar babasının dizinin dibinden ayrılmayan Rüya bu tehlikeli yolculuğa çıkmayı kafasına koyar. Ve yolu, altı yıl sonra ilk kez evine dönen Yusuf'la (Şükrü Özyıldız) kesişir. Suriye'deki annesini ararken Antakya'da kalabalık bir ailenin ve bambaşka bir maceranın içinde bulur kendini. İçine düştüğü tehlikeli maceranın baş mimarı, karanlık yönünü hiç bilmediği Atmaca lakaplı babasıdır.

 

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