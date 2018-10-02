Nefes Nefese dizisi bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Televizyon
02.10.2018 - 18:10, Son Güncelleme:

Nefes Nefese dizisi bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

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Nefes Nefese dizisi bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Nefes Nefese dizisi bu hafta neden yok sorusunun yanıtı sevilen dizinin takipçileri tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. Her hafta çarşamba akşamı izleyicileriyle buluşan Nefes Nefese dizisi bu hafta yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü kanal tarafından yayın akışından çıkartıldı. Peki, Nefes Nefese dizisi bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Nefes Nefese dizisinin yeni bölümüyle ilgili tarih arayışı sürmeye devam ediyor. Çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekranlarda olan Nefes Nefese dizisi bu hafta kanal tarafından yayın akışından çıkartıldı. Peki, Nefes Nefese dizisi bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Nefes Nefese dizisi bu hafta çarşamba akşamı ekranlarda yer almayacak. Sevilen dizinin yayın günü değişti. Nefes Nefese dizisi yeni bölümleriyle pazar akşamı ekranlarda olacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Sultan’ın, Alacanlar çiftliğinde çalıştığını öğrenen Atmaca, kızını Yusuf ile görüştürmemek için elinden geleni yapmaya çalışsa da Rüya Yusuf’a verdiği sözü tutmakta kararlıdır.

İki aşığın birlikteliğinin önündeki tek engel Atmaca değildir. Yusuf’un babası da beklemedikleri bir şekilde onlara karşı çıkar. Yusuf ve Rüya için tek çare kalmıştır: Ailelerini geride bırakıp birbirlerine sıkı sıkı tutunmak…

Yaşananlardan dolayı Rüya umutsuzluğa kapılır. Yusuf sürpriz teklifiyle Rüya’nın tekrar moralini yerine getirir. Atacakları cesur adım ile artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Salih’le arkadaş olarak kalmak isteyen Mercan, başka bir kızın ona yakınlaştığını görünce işin rengi değişir. Mercan, Salih’e karşı duyguları olduğunu kendisine itiraf edebilecek midir?

Rüya’nın babasının Atmaca olduğundan habersiz olan Yusuf, onunla konuşmak ister. Atmaca’nın, Yusuf’la buluşacağının bilgisini alan Selma ise görevi ve aşkı arasında kalır. Selma’yı zorlu bir seçim beklemektedir.

Rüya’nın kendi kızı olma ihtimaliyle yüz yüze gelen Sultan geçmiş sırları eşelemeye başlar. Sultan, gerçekleri açığa çıkarıp Rüya’ya onun kendi kızı olduğunu açıklayacak mıdır?

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