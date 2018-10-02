Nefes Nefese dizisi bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Nefes Nefese dizisi bu hafta neden yok sorusunun yanıtı sevilen dizinin takipçileri tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. Her hafta çarşamba akşamı izleyicileriyle buluşan Nefes Nefese dizisi bu hafta yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü kanal tarafından yayın akışından çıkartıldı. Peki, Nefes Nefese dizisi bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Nefes Nefese dizisinin yeni bölümüyle ilgili tarih arayışı sürmeye devam ediyor. Çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekranlarda olan Nefes Nefese dizisi bu hafta kanal tarafından yayın akışından çıkartıldı. Peki, Nefes Nefese dizisi bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Nefes Nefese dizisi bu hafta çarşamba akşamı ekranlarda yer almayacak. Sevilen dizinin yayın günü değişti. Nefes Nefese dizisi yeni bölümleriyle pazar akşamı ekranlarda olacak.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Sultan’ın, Alacanlar çiftliğinde çalıştığını öğrenen Atmaca, kızını Yusuf ile görüştürmemek için elinden geleni yapmaya çalışsa da Rüya Yusuf’a verdiği sözü tutmakta kararlıdır.
İki aşığın birlikteliğinin önündeki tek engel Atmaca değildir. Yusuf’un babası da beklemedikleri bir şekilde onlara karşı çıkar. Yusuf ve Rüya için tek çare kalmıştır: Ailelerini geride bırakıp birbirlerine sıkı sıkı tutunmak…
Yaşananlardan dolayı Rüya umutsuzluğa kapılır. Yusuf sürpriz teklifiyle Rüya’nın tekrar moralini yerine getirir. Atacakları cesur adım ile artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
Salih’le arkadaş olarak kalmak isteyen Mercan, başka bir kızın ona yakınlaştığını görünce işin rengi değişir. Mercan, Salih’e karşı duyguları olduğunu kendisine itiraf edebilecek midir?
Rüya’nın babasının Atmaca olduğundan habersiz olan Yusuf, onunla konuşmak ister. Atmaca’nın, Yusuf’la buluşacağının bilgisini alan Selma ise görevi ve aşkı arasında kalır. Selma’yı zorlu bir seçim beklemektedir.
Rüya’nın kendi kızı olma ihtimaliyle yüz yüze gelen Sultan geçmiş sırları eşelemeye başlar. Sultan, gerçekleri açığa çıkarıp Rüya’ya onun kendi kızı olduğunu açıklayacak mıdır?
Yorumları Göster
Yorumları Gizle