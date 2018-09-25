Nefes Nefese 8. bölüm fragmanında Yusuf, Rüya'ya aşık oluyor!
Nefes Nefese dizisi yayınlanan 8. bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Rüya'yı sahte anne komplosundan koruyamayan Yusuf, bir söz verir: Bundan böyle ne olursa olsun Rüya'nın elini bırakmayacak. İşte, Nefes Nefese dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Nefes Nefese dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Rüya'ya ve Yusuf yakınlığını gören Alacanlar çiftliğinin tatlı belası Kıymet Hala, Yusuf'un başını bağlamaya karar verir. İşte, Nefes Nefese dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Rüya'yı sahte anne komplosundan koruyamayan Yusuf, bir söz verir: Bundan böyle ne olursa olsun Rüya'nın elini bırakmayacak.
Rüya'ya ve Yusuf yakınlığını gören Alacanlar çiftliğinin tatlı belası Kıymet Hala, Yusuf'un başını bağlamaya karar verir. Bunun için ilk adım Rüya'nın babası Atmaca'yı eve davet etmek olacaktır.
Atmaca tarafından esir tutulan Boran ise başka bir gerçekle yüzleşmektedir. Rüya’nın, Atmaca’nın kızı olduğunu öğrenmiştir. Üstelik hayatı, Atmaca’nın verdiği görevi yerine getirmesine bağlıdır. Boran bu güne kadar omuz omuza savaştığı komutanı Yasin’i öldürmek zorundadır. Cevdet onun en ufak açığını bile kollarken Boran, Yasin’in hayatını kurtarmanın bir yolunu bulacak mıdır?
Küçüklüğünden beri Mercan’a aşık olan Salih, hislerini artık içinde tutamayacağının farkındadır. İçi içini yerken Mercan’a hislerini doğru bir şekilde anlatmanın yolunu arar.
Alacanlar çiftliğindeki hain hakkında yeni bilgiler öğrenen Atmaca’nın çiftliğe gitmekten başka çaresi kalmamıştır. Ancak Rüya’nın gerçek annesi olan Sultan’ın orada çalıştığından habersizdir.
Sultan ve Atmaca karşılaşacak mı?
Sultan, Rüya’nın kendi kızı olduğunu anlayacak mı?
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