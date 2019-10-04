Nazife Demirel'in görüntüleri 46 yaşındaki adamın hayatına mal oldu!
Müge Anlı'da gündeme gelen Nazife Tuncay Demirel olayının detayları kan dondurdu. Şehir dışındayken internet üzerinden eşi Nazife Demirel'in görüntüleri ile karşılaşan Tuncay Demirel, apar topar yaşadığı şehre geri döndü. Nazife Demirel'e görüntüleri hakkında sorular soran Tuncay Demirel, eşini darp ettikten sonra olayın gerçeklerini öğreniyor. İşte, görüntüleri ile gündeme gelen Nazife Demirel olayının perde arkası
Nazife Demirel'e görüntüleri soran 46 yaşındaki Tuncay Demirel, olayın hesabını sorduktan sonra eşinin kendisine yaptığı açıklamayı dinledi. Nazife Demirel, görüntülerin kendisine ait olduğunu kabul ettikten sonra patronunun kendisini zorla konsomatris olarak çalıştırdığını söyleyerek karakola gitmiş ve patronundan şikayetçi oldu.
Kocası tekrar şehir dışına çıkınca bu kez şikayetini geri alan Nazife Demirel, kocasıyla tartışıyor ve evi terk ediyor. Olayın öncesinde eşinin telefonuna el koyan Tuncay Demirel, Nazife Demirel hakkında kayıp başvurusunda bulunuyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Müge Anlı, Nazife Demirel'in Yasin K. isimli şahısla görüntülerinin kendisine kadar geldiği, ve bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Tuncay Demirel'in yakınları, görüntülerin Yasin Kök tarafından paylaşıldığını söyledi.
Tuncay Demirel, 23 Ağustos tarihinde pazar yerinde, 2 araba arasında şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. Olayın Nazife Demirel'in beraber olduğu kişilerce gerçekleştirildiği üzerinde duruluyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle