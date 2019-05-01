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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.05.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

Nazan Şoray kimdir, kaç yaşında?

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Nazan Şoray kimdir, kaç yaşında?

Nazan Şoray katıldığı programlar ve açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Türk sinemasının önemli oyuncularından Türkân Şoray'ın kız kardeşi olan Nazan Şoray’ın hayatı merak ediliyor. Peki, Nazan Şoray kimdir, kaç yaşında?

Türk ses sanatçısı Nazan Şoray, 19 Ocak 1954 tarihinde dünyaya geldi. Devlet demir yollarında memur olan Çerkez kökenli Halit Şoray ve ev hanımı Meliha Şoray'ın kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Türk sinemasının önemli oyuncularından Türkân Şoray'ın kız kardeşi olan Nazan Şoray, sinema oyunculuğundan şarkıcılığa geçiş yapmıştır. Birçok filmde küçük yaşta rol alan Nazan Şoray toplam 28 filmde rol almıştır. Başlıca bilinen filmleri Acı Günler ve Balayı dır. Müzik kariyerindeki ilk çıkışını Selami Şahin imzalı "Sana Merhaba Dedim"le yaptı. Daha sonra 45'lik plakların artık satmaz olduğu günlerde piyasaya çıkan Barış Manço bestesi "Hal Hal" ile o günlerde kayda değer bir ticari başarı yakaladı. Nazan Şoray, 1990'ların ikinci yarısından sonra müzik kariyerini noktalamıştı. Ancak 2011 yılında Mültecin Olayım isimli albümü ile müziğe geri döndü.

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