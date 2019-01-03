Nazan Kesal kimdir?
Son olarak 'Fazilet Hanım ve Kızları' adlı dizide canlandırdığı ‘Fazilet’ karakteriyle adından söz ettiren Nazan Kesal, yeni bir projeyle gündeme geldi. Nazan Kesal, TRT'nin 15 Ocak Salı akşamı ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkacak olan 'Halka' dizisiyle ekrana iddialı bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Peki, Nazan Kesal kimdir, eşi kim?
Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, tiyatro ve film yönetmeni Nazan Kesal, 28 Mart 1969 tarihinde Manisa’da dünyaya geldi. İlköğretim ve liseyi Manisa'da tamamlamasının ardından yüksek öğrenimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro - Oyunculuk bölümünde 1991 yılında bitirdi. Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşen Nazan Kesal, Tv dizileri, sinema ve reklam filmlerinde rol aldı. 1996 - 2004 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. 2004 başında Bursa Devlet Tiyarosu'na atanan sanatçı, Ankara Sanatevi Tiyatrosu, Tiyatro Ayna, Tiyatro İstanbul, Diyarbakır Sanat Merkezi gibi özel topluluklarda da çalıştı. Beykent Üniversitesi Sinema TV bölümünde master yapmıştır. Kendisi gibi oyuncu olan Ercan Kesal'la hayatını birleştiren Nazan Kesal, bir çocuk annesidir.
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