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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.04.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan Cep Herkülü’nden ilk görüntüler geldi

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Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan Cep Herkülü’nden ilk görüntüler geldi

18 Kasım 2017 tarihinde hayatını kaybeden efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatacak olan Cep Herkülü’nden ilk görüntüler geldi. Naim Süleymanoğlu’nu filminde genç ve yetenekli oyuncu Hayat Van Eck canlandıracak.

Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan Cep Herkülü’nün ilk fragmanı yayınlandıi 18 Kasım 2017 tarihinde hayatını kaybeden efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatacak olan Cep Herkülü’nden ilk görüntüler geldi. Naim Süleymanoğlu’nu filminde genç ve yetenekli oyuncu Hayat Van Eck canlandıracak.

“Dünyanın En İyi Sporcusu” seçilen efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatını beyazperdeye taşıyor. Senaryosunu Barış Pirhasan’ın yazdığı filmin yönetmeni Özer Feyzioğlu. Naim Süleymanoğlu’na benzerliğiyle de dikkat çeken yetenekli oyuncu Hayat Van Eck ise başrolde.



NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

Naim Süleymanoğlu, Bulgaristan Türkü halterci. Bütün otoritelere göre tüm zamanların en iyi haltercisidir. Lakabı, yapıca ufak tefek ancak çok güçlü olması nedeniyle Cep Herkülü'dür.

1983 - 1986 arasında gençlerde 13, büyüklerde 50 olmak üzere tam altmış üç rekor kırarken, yine bu dönemde Dünya ve Avrupa şampiyonalarında 52, 56 ve 60 kilolarda şampiyonluklar yaşadı. 1984, 1985 ve 1986'da dünyada yılın haltercisi seçildi. 1984 Los Angeles Olimpiyatları'na Bulgaristan'ın da Sovyet'lerle boykota katılması nedeniyle katılamadı. Bu dönemde Bulgar Hükümeti'nin Türk isimlerini yasaklaması nedeniyle adı Naum Shalamanov olarak biliniyordu.

Bulgaristan'daki bu baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986'da Melbourne'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye Büyükelçiliği'ne sığınarak Türkiye'ye iltica etti. Türkiye'ye ilticasında ve getirilmesinde bizzat Turgut Özal devreye girdi.

Spor kariyerine 47 dünya rekoru, üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 olimpiyat altın madalyası, 6 Avrupa şampiyonluğu ile 7 dünya şampiyonluğu sığdıran Naim Süleymanoğlu, kendi ağırlığının üç katı ağırlık kaldırabilen tek sporcu olarak da tarihe geçti. 15 yaşında ilk dünya rekoruna imza atan sporcu, Türkiye’ye güreş dışında olimpiyatlarda da altın madalya kazandıran ilk sporcu oldu. Naim Süleymanoğlu 18 Kasım 2017 günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

 

 

 

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