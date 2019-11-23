Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran Hayat Van Eck kimdir?
Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' izleyiciyle buluştu. Filmde efsane sporcuyu canlandıran Hayat Van Eck'in kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran Hayat Van Eck kimdir?
Hollanda doğumlu genç oyuncu Hayat Van Eck, Türk spor tarihine damga vuran Naim Süleymanoğlu'nun hayatını ele alan 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filminde rol almasının ardından gündemdeki isim oldu. İşte, Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran Hayat Van Eck hakkında merak edilenler...
Hayat Van Eck, Hollandalı bir baba ve aslen Ankaralı olan Türk bir annenin çocuğu olarak Amsterdam'da doğdu. 6 yaşına kadar Hollanda'da yaşadıktan sonra ailesiyle İzmir'e taşındı ve burada büyüdü.
2017 yapımı Onur Saylak'ın senaryosunu yazdığı filmi Daha'daki Gaza rolünü oynayan Hayat Van Eck, bu performansından dolayı 24. Adana Altın Koza Film Festivali'nde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülü başta olmak üzere pek çok ödül aldı.
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