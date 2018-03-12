Nagihan Karadere neden Gönüllüler takımına geçti? Nagihan Karadere kimdir?

Survivor 2018 yarışmacıları arasında sürpriz geçişler yaşanmaya devam ediyor. Hakan Hatipoğlu’dan sonra Nagihan Karadere de Gönüllüler takımına geçti. Gönüllüler takımının hızlı yarışmacılarından biri olan Melih Özkaya, belinden bir sakatlık geçirmişti. Survivor Metin Kuş, sakatlık derecesi artan Melih’in kontrollerini tamamladı ve devam edemeyeceği duyuruldu. Melih’in ani vedasıyla bir kişi eksilen Gönüllüler’e Nagihan Karadere katıldı.

Kadınlarda yarışmanın en güçlü isimlerinden olan Nagihan Karadere Gönüllüler takımına geçti. Acun Ilıcalı, daha önce Nagihan’ın Gönüllüler’e geçmek istediğini açıklayarak, ‘Hakan’ı Gönüllüler takımına geçirdiğimiz zaman All Star takımından bir kişi ben de geçmek istiyorum demişti. Bugün itibariyle Nagihan Gönüllüler takımına geçecek’ dedi.

NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

Milli Türk atlet Nagihan Karadere, 1 Ocak 1984 ‘te dünyaya geldi. 13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele eden Karadere, hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan elemelerde 4. seride yarışmak için pistteki yerini aldı. 4 numaralı kulvarda yerini aldıktan sonra tabanca sesini duymadan çok önce koşmaya başlayınca hakem tarafından yarış dışı bırakıldı.