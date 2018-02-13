Geçmiş yıllarda hırsıyla ve mücadele azmiyle tanınan Nagihan Karadere, bu yıl Survivor All Star takımında yarışıyor. Survivor Nagihan, daha önce katıldığı yarışmaya yeniden katılarak yarım kalan hedefini tamamlamaya çalışacak. Eski Milli atlet olan Nagihan Karadere, Survivor sonrası bir moda programına katılmıştı. Peki Nagihan Karadere kimdir? Survivor Nagihan kaç yaşında? İşte detaylar...
Survivor'un unutulmaz yarışmacılarından olan Nagihan Karadere, Survivor All Star ile ekranlara geri döndü. Diğer yarışmacılara karşı kullandığı 'Kıskanıyorsun kızım.' sözleri uzun süre gündem olan Nagihan Karadere, yarışmadan sonra imaj değiştirmiş, eşinden boşamış ve moda programında boy göstermişti.
Nagihan Karadere, Survivor 2018 All Star yarışmasının iddialı isimleri arasında yer alıyor. Yarışmanın tanıtım videolarında kendisini "Survivor’ın kraliçesiyim" diye tanımlayan Nagihan Karadere yine dikkatleri üzerine çekti.
NAGİHAN KARADERE KİMDİR?
1 Ocak 1984‘te Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dünyaya geldi.
Küçük yaşlardan itibaren profesyonel olarak atletizme ilgi duyuran Nagihan Karadere, 2003'te Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı.
2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele eden Karadere, hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan elemelerde 4. seride yarışmak için pistteki yerini aldı.
4 numaralı kulvarda yerini aldıktan sonra tabanca sesini duymadan çok önce koşmaya başlayınca hakem tarafından yarış dışı bırakıldı.
Survivor 2016 programında Ünlüler için yarışan kişiler arasında yer aldı Kıbrıs'taki çeyrek finalde beşinci oldu. Eşi Uğur Gökçe ile 2016 yılında boşanan Nagihan Karadere, Ece Arven Gökçe adında bir kız çocuk annesidir.
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