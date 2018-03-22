Nagihan Karadere kimdir? Survivor Nagihan hakkında merak edilenler
Nagihan Karadere, Survivor nedeniyle yine gündemde! All Star kadrosundan gönüllüler takımına geçen Nagihan Karadere, özellikle diğer isimlerle yaşadığı gerilimle adından söz ettiriyor. Peki Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında?
İlk şöhretini Survivor ile yakalayan ve sonrasında da farklı yarışma formatlarında kendisini deneyen Nagihan Karadere’nin yaşı, eğitini ve özel hayatı merak ediliyor. Bir dönem eşinin çıplak fotoğraflarının medyaya sızması ve boşanması nedeniyle zor günler geçiren Nagihan Karadere, kısa zamanda fiziksel olarak büyük değişimler yaşadı. İşte gerek hırsı gerekse değişimiyle göz önünde kalmayı başaran Nagihan Karadere’nin hayatı!
Fenerbahçe’de yetişen Nagihan Karadere, 1 Ocak 1984 ‘te doğdu. 2003 yılında Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x 400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı. Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4×400 metre bayrak yarışında gümüş madalya kazanan Türk milli takımında yer aldı, ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı. 7 Şubat 2016 tarihinde Survivor 2016 programında Ünlüler adına yarışan isimler arasında yer alan Nagihan Karadere, Kıbrıs finaline kadar kalmayı başardı. Bir kızı olan Nagihan Karadere,. Survivor'da yarıştığı sırada kendisine ihanet eden eşi Uğur Gökçe’den 2017 yılında boşandı. Boşandıktan sonra fiziksel değişime giden Nagihan Karadere
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