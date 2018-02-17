Nagihan Karadere kimdir? Survivor Nagihan botoks mu yaptırdı?

Survivor 2018 All Star kadrosunda yer alan Nagihan Karadere, ilk olarak 2016 sezonunda yarışmıştı. Özellikle “kıskanıyorsun kızım” sözleri sosyal medyaya konu olan Survivor Nagihan, değişen dış görüntüsü ve özel hayatıyla da magazin gündemini meşgul etmişti. İşte 2018 sezonundaki performansı merakla takip edilen Nagihan Karadere’nin hayatına ilişkin detaylar!



Nagihan Karadere, 1 Ocak 1984 tarihinde doğdu. Fenerbahçe'nin alt yapısında yetişen ve sürat koşuları branşında birçok müsabakaya katılan Nagihan Karadere, 13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x 400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.



Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında gümüş madalya kazanan Türk milli takımında yer aldı, ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı. Survivor 2016 sezonunda uzun süre kalmayı başaran Nagihan Karadere, yarışmadan sonra bir kızının babası olan Uğur Gökçe’den boşandı.



BOTOKS MU YAPTIRDI?



Survivor 2018’e katılmadan önce kalıcı makyaj yaptıran Nagihan Karadere, botoks iddialarına ise şu yanıtı verdi:

Sakatlığımdan sonra kortizon tedavisi gördüm. Balon gibi oldum. Herkes bana Nagihan noldu? Botoks mu yaptırdın? Dolgu mu yaptırdın? diyordu. Ama tamamen kortizon etkisi.