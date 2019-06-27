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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
27.06.2019 - 12:47, Son Güncelleme:

Nadide Hayat filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

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Nadide Hayat filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Nadide Hayat filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Usta oyuncu Demet Akbağ’ın başrol Nadide Gürbüz’ü canlandırdığı Nadide Hayat, öğrenci affı sayesinde yıllar sonra üniversite hayatına kaldığı yerden devam eden orta yaşlı bir kadının hayatını anlatıyor. Peki, Nadide Hayat filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı 2015 yapımı Türk filmi Nadide Hayat'ta başrolleri Demet Akbağ ve Yetkin Dikinciler paylaşıyor. İkiliye kadroda Sevil Akı, E Efecan Şenolsun, Ümit Erlim, Irmak Örnek, Gizem Erdem ve Sadi Celil Cengiz eşlik ediyor. Nadide Hayat'ın çekimleri İstanbul Üniversitesi'nin yanı sıra Muğla'da gerçekleştirildi.

NADİDE HAYAT KONUSU

Nadide Gürbüz (Demet Akbağ), evlendikten sonra okulunu bırakmış ve evinin kadını olmuş, kocası ölene ve çocukları büyüyüp kendi hayatlarını kurana dek kendisi için hiçbir şey yapmamıştır. Boş zamanını değerlendirebilmek için birçok kursa katılan Nadide, buralarda mutlu olamaz. Ancak bir gün gördüğü haber ona aradığı fırsatı sunacaktır. Öğrenci affı sayesinde yıllar önce bıraktığı okuluna geri döner. Sonrasında katıldığı mavi yolculuk, gencecik okul arkadaşları ve karizmatik bir öğretmenle birlikte hayatını değiştirecek bir maceraya dönüşecektir.

 

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