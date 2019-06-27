Nadide Hayat filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Nadide Hayat filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Usta oyuncu Demet Akbağ’ın başrol Nadide Gürbüz’ü canlandırdığı Nadide Hayat, öğrenci affı sayesinde yıllar sonra üniversite hayatına kaldığı yerden devam eden orta yaşlı bir kadının hayatını anlatıyor. Peki, Nadide Hayat filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı 2015 yapımı Türk filmi Nadide Hayat'ta başrolleri Demet Akbağ ve Yetkin Dikinciler paylaşıyor. İkiliye kadroda Sevil Akı, E Efecan Şenolsun, Ümit Erlim, Irmak Örnek, Gizem Erdem ve Sadi Celil Cengiz eşlik ediyor. Nadide Hayat'ın çekimleri İstanbul Üniversitesi'nin yanı sıra Muğla'da gerçekleştirildi.
NADİDE HAYAT KONUSU
Nadide Gürbüz (Demet Akbağ), evlendikten sonra okulunu bırakmış ve evinin kadını olmuş, kocası ölene ve çocukları büyüyüp kendi hayatlarını kurana dek kendisi için hiçbir şey yapmamıştır. Boş zamanını değerlendirebilmek için birçok kursa katılan Nadide, buralarda mutlu olamaz. Ancak bir gün gördüğü haber ona aradığı fırsatı sunacaktır. Öğrenci affı sayesinde yıllar önce bıraktığı okuluna geri döner. Sonrasında katıldığı mavi yolculuk, gencecik okul arkadaşları ve karizmatik bir öğretmenle birlikte hayatını değiştirecek bir maceraya dönüşecektir.
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