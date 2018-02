Yeni diziniz “Gülizar” ile başlayalım. Nasıl gidiyor dizi? Neler söylemek istersiniz?

- Gayet keyifli ve huzurlu bir ortamda çalışıyoruz. Naif ve hayatın içinden bir iş “Gülizar”. Gün geçtikçe kulaktan kulağa yayılarak geniş bir kitleye ulaşan, çok kaliteli, sımsıcak bir iş çekiyoruz.

“Gülizar”ın hikayesini ilk okuduğunuzda neler hissettiniz? Bu projede sizi cezbeden şey neydi?

- Hikayeden önce işin başında Çağan Irmak’ın olması başlı başına bir heyecan kaynağıydı... Ve “Gülizar” dizisi Çağan Irmak tarafından anlatılacaktı. Sanırım en çok bu cezbetti beni.

BENİM HUZUR KAYNAĞIM AİLEM

Murat karakterinin size kattığı şeyler, kendinizde fark etmenizi sağladığı özellikler oldu mu?

- Murat başkalarını mutlu edebilmek adına kendi mutluluğunu ve isteklerini fazlaca geri plana atan, neredeyse sadece başkalarının mutluluğu için yaşayan bir karakter. Kendi mutluluğunu kolayca feda edebilen biri. Mutlu olmak bir seçim sanırım ve çoğu zaman çok gereksiz, ufacık şeyler yüzünden mutluluğu kaçırıyoruz. Sadece derin bir nefes ve birazcık minnet...

Murat’ın aile bağları çok güçlü, peki sizin?

- Benimki de öyledir. En iyi arkadaşım, en büyük huzur kaynağımdır ailem. Ne kadar şanslı bir insanım ki, her konuda fikir danışabildiğim, her zaman arkamda desteklerini hissettiğim böyle güzel bir aileye sahibim. Alın size mutlu olmak için en büyük sebep...

FARKLI ROLLER BEKLİYORUM

Oyunculuk anlamında kendinizi sınamak istediğiniz bir tarz ya da rol var mı? Kendinize koyduğunuz en zor hedef nedir?

- Beni heyecanlandıran her hikaye içinde yer almayı, beni zorlayacak her karakteri canlandırmayı, her karakterle yepyeni yönler keşfetmeyi çok isterim. Eminim ki işini aşkla yapan her oyuncu da aynını ister. Ama elimizde değil, çoğu zaman sistem sürekli önümüze aynı şeyleri getiriyor. Ben de elimden geldiğince birbirinden farklı rolleri seçmeye çalışıyorum.

Gelen tepkilerden memnun musunuz?

- Başta da dediğim gibi kulaktan kulağa, izleyen herkesin çevresine tavsiye ettiği bir dizi “Gülizar”. İzleyen herkes çok seviyor ve bu sevgiyi görmek bizim için tabii ki büyük mutluluk ve gurur kaynağı oluyor.

ARTIK ESKİSİ GİBİ KEYİFLE DİZİ VE FİLM İZLEYEMİYORUM

Bir oyuncu hayatında nelere önem vermeli ya da öncelikleri neler olmalı?

- Ben sağlıklı, dinç ve enerjik olmaya önem veriyorum. Elimden geldiğince sağlıklı beslenmeye çalışırım, bulduğum her boş vakitte muhakkak spor yaparım. Öğrenmeyi her daim sürdürürüm. Bu bir filmden de olabilir, bir kitaptan da, bir sohbetten de... Kendimle kalırım çoğu zaman. Bir oyuncu kendini her zaman hayatın her alanından beslemeyi sürdürmeli.

Oyunculuk için nelerden fedakarlık etmeniz gerekti?

- Kamera önüne geçip işlerin nasıl yürüdüğünü öğrendiğimden beri önceden olduğu gibi film ya da dizi izleyemiyorum. Açılara, planlara, oyunculuklara, kurguya kaptırıyorum kendimi ve eskisi gibi keyifle, kafa dağıtmak için film izleyemiyorum. Bu sanırım fedakarlıktan sayılmaz ama aklıma ilk gelen bu oldu. Onun dışında her şey aynı hayatımda.

HAYATIM BANA ÖZEL KALSIN

İşleriniz dışında çok fazla kendinizi göstermiyor, basında yer almıyorsunuz. Bu özellikle tercih ettiğimiz bir şey mi?

- Evet. Hayatımın bana ait olması ve özel kalması daha doğru geliyor.

Hayatta öncelikleriniz neler?

- Ailem, arkadaşlarım ve huzurum.