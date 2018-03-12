Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser kaç yaşında ve nereli?

Pek çok önemli müzikal çalışmaya imza atan Mustafa Keser hakkında araştırma yapan sevenleri, sanatçının özel yaşamına dair detaylara ulaşma çalışıyor. Peki Mustafa Keser kimdir ve kaç yaşında? Aslen nereli? İşte detaylar...
MUSTAFA KESER KİMDİR?
1945 yılında Elazığ ilinin bir ilçesi olan Maden'de doğan Mustafa Keser, ilk ve orta öğrenimini Maden'de, lise eğitmini ise Diyarbakır'un meşhur okulu Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi ve Sivas 4 Eylül Lisesi'nde tamamlamıştır.
Babası müzisyen olan Mustafa Keser, çocukluktan beri müziğe ilgi duymuş, ortaokul ve lise yıllarında keman, ud, bağlama gibi enstrümanları iyi derecede çalmasını öğrenmiştir.
Askerlik görevini yaptıktan sonra İzmir'e yerleşen Mustafa Keser, 1975 yılında TRT'nin açmış olduğu amatör ses yarışmasını Türk Halk Müziği dalında kazanmıştır. 1982 yılına kadar TRT İzmir Radyosu'nda mahalli sanatçı olarak görev yapmıştır.
1982 yılında yine TRT'nin açtığı yetişmiş sanatçı sınavını bu kez Türk Sanat Müziği dalında kazandı. TRT İzmir Radyosu’nda ses sanatçısı olarak göreve başladı. 1989 yılında ise TRT'den ayrılarak İstanbul'a yerleşmiştir.
90'lı yıllarda birçok özel kanalda müzik programı yapan Mustafa Keser, 1978 yılında Nilüfer Keser ile evlendi. Mustafa Keser'in bu evlilikte dünyaya gelen 3 çocuğu bulunmaktadır. Sevilen sanatçı müzikal çalışmalarının yanı sıra çeşitli film ve tv projelerindede konuk olarak yer almıştır.
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