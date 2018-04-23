Mustafa Kemal Kurt kimdir? Survivor Mustafa Kemal kaç yaşında?
Survivor 2018'e sonradan dahil olan yarışmacılardan olan Mustafa Kemal Kurt'un kim olduğu son günlerde merak konusu oldu. Yarışmaya katıldıktan sonra kısa sürede ada koşullarına uyum sağlayan, fiziksel görünüşü ve mücadeleci azmiyle hemen dikkatleri üzerine çeken Mustafa Kemal Kurt'un kim olduğunu ve yarışmaya katılmadan önce ne yaptığını merak eden vatandaşlar, Mustafa Kemal Kurt hakkında bilgi edinmek için araştırma yapıyor. Peki, Mustafa Kemal Kurt kimdir? Survivor Mustafa Kemal Kurt kaç yaşında?
Survivor 2018 tüm hızıyla devam ederken seyircilerin en çok merak ettiği isimlerden biri de Mustafa Kemal Kurt oldu. Güçlü fiziği ve atletik yapısı ile hemen dikkatleri üzerine çeken Mustafa Kemal Kurt'un özel hayatına dair merak ettikleri konuları araştıran vatandaşlar, bu konuda meraklarını gidermeye çalışıyor. İşte Survivor 2018'in hırslı yarışmacısı Mustafa Kemal Kurt hakkında merak edilenler...
MUSTAFA KEMAL KURT KİMDİR?
Profesyonel Rugby oyuncusu olan Mustafa Kemal Kurt aynı zamanda Türk Rugby Milli Takımı'nın kaptanı ve 8 yıllık oyuncusudur. Rugby'nin yanında Crossfit ilede ilgilenen Mustafa Kemal Kurt, bu alandada uluslararası müsabakalarda yer almıştır.
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun olan Mustafa Kemal Kurt yaşamına İstanbul'da devam etmektedir. Son olarak Survivor 2018'e dahil olması ile adından söz ettiren Mustafa Kemal Kurt, yarışmada şu ana kadar topladığı 55 puanla 7. sırada bulunuyor.
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