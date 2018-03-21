Mustafa Kemal Kurt kimdir, kaç yaşında?
Survivor yarışmasına hızlı giriş yapan isimlerden Mustafa Kemal Kurt izleyenler tarafından merak ediliyor. Rugby sporu ile ilgilenen Mustafa Kemal, güçlü fiziği ile dikkat çekerken özellikle aldığı sayıların ardından gösterdiği sevinç gösterileri ile de hafızalara kazındı. Peki Mustafa Kemal Kurt kimdir, kaç yaşındadır? İşte Mustafa Kemal Kurt'un kişisel bilgileri ve Survivor performansı
Profesyonel Rugby oyuncusu olan Mustafa Kemal Kurt aynı zamanda Türk Rugby Milli Takımı'nın kaptanı ve 8 yıllık oyuncusudur. Rugby'nin yanında Crossfit ilede ilgilenen Mustafa Kemal Kurt, bu alandada uluslararası müsabakalarda yer almıştır.
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun olan Mustafa Kemal Kurt yaşamına İstanbul'da devam etmektedir. Son olarak Survivor 2018'e dahil olması ile adından söz ettiren Mustafa Kemal Kurt, Gönüllüler Takımının iddialı yarışmacılarından biri olacak.
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun olan Mustafa Kemal Kurt yaşamına İstanbul'da devam etmektedir. Son olarak Survivor 2018'e dahil olması ile adından söz ettiren Mustafa Kemal Kurt, Gönüllüler Takımının iddialı yarışmacılarından biri olacak.
SURVİVOR'DA KAÇ OYUN KAZANDI?
Mustafa Kemal Kurt, Survivor'a dahil olduğu süreden bugüne kadar 12 oyun oynadı ve bunların 7'sinde galip geldi. Bire bir oyunlarda 4 mağlubiyeti olan Mustafa Kemal'in bir kez de grup halinde oynanan oyunlarda mağlubiyeti bulunuyor.
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