Mustafa Başgöz hayat hikayesiyle MasterChef’e damga vurdu - Mustafa Başgöz kimdir?
MasterChef Türkiye yarışmasının yeni sezon ilk bölümüne Mustafa Başgöz damga vurdu. Emekli astsubay olan Mustafa Başgöz’ün hayat hikayesi jüri üyelerine duygusal anlar yaşattı. Eşini kanserden kaybeden yarışmacının sözleri karşısında kendisini tutamayan Somer Sivrioğlu, kısa bir süreliğine stüdyoyu terk etti. Peki, Mustafa Başgöz kimdir?
MasterChef Türkiye yarışmasına katılan emekli astsubay Mustafa Başgöz, hayat hikayesiyle hem jüri üyelerini hem de ekran karşısındakileri derinden etkiledi. Halk eğitim kurslarında yemek yapmayı öğrendi.
52 yaşındaki emekli astsubay Mustafa Başgöz, aslen Elazığlı. Yemek yapmaya eşinin rahatsızlığı ardından başlayan yarışmacı, halk eğitim kurslarına katılarak kendisini geliştirdi. 27 ve 22 yaşında iki kızı olan Mustafa Başgöz, büyük kızının araştırma görevlisi olduğunu, küçük kızının ise üniversite eğitimine devam ettiğini ifade etti. Kanser hastası eşini kaybettikten sonra kızlarına hem anne hem baba olan Mustafa Başgöz, geçen yıl yarışmayı eşiyle birlikte izlediğini söyledi.
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