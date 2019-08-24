Mustafa Başgöz hayat hikayesiyle MasterChef’e damga vurdu - Mustafa Başgöz kimdir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriMustafa Başgöz hayat hikayesiyle MasterChef’e damga vurdu - Mustafa Başgöz kimdir?
GeriTelevizyon Mustafa Başgöz hayat hikayesiyle MasterChef’e damga vurdu - Mustafa Başgöz kimdir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
24.08.2019 - 08:44, Son Güncelleme:

Mustafa Başgöz hayat hikayesiyle MasterChef’e damga vurdu - Mustafa Başgöz kimdir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mustafa Başgöz hayat hikayesiyle MasterChef’e damga vurdu - Mustafa Başgöz kimdir?

MasterChef Türkiye yarışmasının yeni sezon ilk bölümüne Mustafa Başgöz damga vurdu. Emekli astsubay olan Mustafa Başgöz’ün hayat hikayesi jüri üyelerine duygusal anlar yaşattı. Eşini kanserden kaybeden yarışmacının sözleri karşısında kendisini tutamayan Somer Sivrioğlu, kısa bir süreliğine stüdyoyu terk etti. Peki, Mustafa Başgöz kimdir?

MasterChef Türkiye yarışmasına katılan emekli astsubay Mustafa Başgöz, hayat hikayesiyle hem jüri üyelerini hem de ekran karşısındakileri derinden etkiledi. Halk eğitim kurslarında yemek yapmayı öğrendi.

52 yaşındaki emekli astsubay Mustafa Başgöz, aslen Elazığlı. Yemek yapmaya eşinin rahatsızlığı ardından başlayan yarışmacı, halk eğitim kurslarına katılarak kendisini geliştirdi. 27 ve 22 yaşında iki kızı olan Mustafa Başgöz, büyük kızının araştırma görevlisi olduğunu, küçük kızının ise üniversite eğitimine devam ettiğini ifade etti.  Kanser hastası eşini kaybettikten sonra kızlarına hem anne hem baba olan Mustafa Başgöz, geçen yıl yarışmayı eşiyle birlikte izlediğini söyledi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
İşte Gonca Vuslateri'nin gizemli sevgilisi
İtalyanların tanıdığı Can Yaman başka!
Kaan Yıldırım, Demet Özdemir'in eski sevgilisine o fotoğrafları anlattı
'Chloe'nin sevgilisi olursa...'