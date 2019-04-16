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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.04.2019 - 15:43, Son Güncelleme:

Müslüm Gürses'in yayınlanan son albümünün adı nedir?

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Müslüm Gürses'in yayınlanan son albümünün adı nedir?

Kariyer hayatı boyunca birçok başarılı albüme imza atan arabesk müziğinin önemli isimlerin Müslüm Gürses, 2013 yılında hayata gözlerini yumdu. Usta sanatçının ölümünün ardından, 40 gün sonra son albümü yayınlandı. Peki, Müslüm Gürses'in vefatının ardından yayınlanan son albümünün adı nedir?

Hayata gözlerini yummadan önce hazırlıklarını sürdürdüğü son albümü, öldükten 40 gün sonra sonra yayınlanan Müslüm Gürses, kariyeri boyunca onlarca albüme imza atmıştır. Peki, Müslüm Gürses'in ölümünün ardından yayınlanan albümünün adı nedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Müslüm Gürses, 2013 yılında ölümünün ardından yayınlanan son albümü 'Veda - Ervah-ı Ezelde' oldu. Vasiyeti üzerine albümünün adı "Veda" koyulmuştur.Ölümünden 40 gün sonra 15 Nisan 2013 günü tüm müzik marketlerde satışa sunulmuştur.

Parça Listesi:

1. Ah Neyleyim Gönül Söz & Müzik: Mehmet Ali Metin

2. Karadır Kaşların Söz & Müzik: Anonim

3. Bunca Gamı Bunca Derdi Söz: Ali Baba Müzik: Aşık Daimi

4. Pencereden El Eder Söz & Müzik: Abdülkadir Algın

5. İp Attım Ucu Kaldı Söz & Müzik: Anonim

6. Çaya İner Ağlarım Söz & Müzik: Selahattin Çelik

7. Bülbülün Kanadı Sarı Söz & Müzik: Anonim

8. Kalenin Dibinde Söz & Müzik: Anonim

9. Duman Duman Olmuş (Uzun Hava) Söz & Müzik: Anonim

10. Ervah-ı Ezelde Kaynak Kişi: Sümmani Baba Müzik: Yavuz Top

11. Bana Yücelerden Seyreden Dilber Söz & Müzik: Mahzuni Şerif

MÜSLÜM GÜRSES'İN HAYATINDAN KISA BİR ÖZET

5 Temmuz 1953'te Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi'nin Fıstıközü köyünde kerpiç bir evde dünyaya geldi. Annesinin adı Emine'dir. Babası Mehmet Akbaş rençberlik yapar, türkü söylemeyi sever, bağlama çalardı. Akbaş çiftinin Müslüm'den sonra Ahmet adında bir erkek, Zeyno adında bir de kız çocukları oldu.

Müslüm Gürses'in çocukluğunun ilk yılları Şanlıurfa'da geçti. Gürses üç yaşındayken ekonomik nedenlerden dolayı ailecek Adana'ya göç ettiler.

Müslüm Gürses, şarkıcılığa 1965 yılında, küçük yaşta Adana'da bir çay bahçesinde şarkılar söyleyerek başladı, aynı zamanda Halkevine de gitti. Terzi çıraklığı ve kunduracılık yaptı, o yıllarda bir gazinoda sahneye çıktı. Ayrıca ilkokuldan mezun olduktan sonra 14 yaşındayken, 1967 yılında Adana Aile Çay Bahçesi’nde düzenlenen yarışmaya katıldı ve birinci oldu. Sesiyle küçük yaşlarda dikkat çeken Gürses kendisiyle yapılan bir röportajda o dönemle ilgili olarak şunları söylemiştir: "İlkokulu bitirdim. Gerisi yok. Adana'da damda yatarken uzun hava okudum. Arkadaşım Halkevine gidiyordu. Ben de gittim. Derken Çukurova Radyosu'nda sanatçı oldum".

Soyadını da orada çalışırken “Gürses“ olarak değiştirirler.

1967 yılından itibaren TRT-Adana-Çukurova Radyosunda da her hafta Cumartesi günü canlı olarak türküler söyledi. 1968 yılından itibaren piyasaya ilk 45'likleri çıkarmaya başladı. İlk plağı 1968 tarihli "Emmioğlu/Ovada Taşa Basma" plağıdır ve Ömür Plak, Adana basımıdır. Ömür Plak ile toplam 4 adet 45'lik yaptı.

İstanbul'a gelen Gürses, Selahattin Sarıkaya'nın sahibi olduğu Sarıkaya Plak ile 2 adet 45'lik plak doldurdu: "Giyin Kusan Selvi Boylum/Hayatımı Sen Mahvettin" ile "Gitme Gel Gel/Haram Aşk".

Daha sonra 1969 yılında yine İstanbul'da Palandöken firması ile çıkış parçası olan "Sevda Yüklü Kervanlar"ı içeren "Sevda Yüklü Kervanlar/Vurma Güzel Vurma" isimli 45'lik Plağı çıktı. Bu plak tam 300.000 adet satarak rekor kırmıştır.

Gürses, bu plaktan sonra askerliğini yaptı, tekrar İstanbul'a gelerek aynı firmada plaklarını çıkarmaya devam etti. Palandöken firması ile tam 13, sonra Bestefon firması ile tam 4, daha sonra Hülya Plak ile 15 ve nihayet Çın Çın Plak ile 2 adet 45'lik plak doldurdu.

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