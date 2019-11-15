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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.11.2019 - 18:34, Son Güncelleme:

Müslüm filminin konusu ne? Müslüm filminin oyuncuları kimler?

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Müslüm filminin konusu ne? Müslüm filminin oyuncuları kimler?

Müslüm Gürses'in gerçek yaşam hikayesini sinemaya uyarlayan 'Müslüm' filmi, sinemanın ardından televizyon ekranlarından da izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Dram yüklü senaryosu kadar oyuncu kadrosu ile de dikkatleri çeken Müslüm filminin oyuncu kadrosunda kimlerin yer aldığı ve tam konusu, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Müslüm filminin konusu ne? Müslüm filminin oyuncuları kimler?

Can Ulkay ile 'Ketche' olarak da bilinen Hakan Kırvavaç'ın yönetmenliğini üstlendiği, 2018'in sinemalarda en çok izlenen filmi Müslüm, Şanlıurfa'dan Adana'ya oradan da İstanbul'a uzanan bir hikayeyi gözler önüne seriyor. Filmde Müslüm Gürses'in yanı sıra eşi Muhterem Nur'un da hayatına ilişkin bilgiler veriliyor. İşte, son döneme damga vuran Müslüm filmi hakkında tüm ayrıntılar...

MÜSLÜM FİLMİNİN DRAM YÜKLÜ KONUSU

Müslüm, arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses'in hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Unutulmaz ses sanatçısının iniş ve çıkışlarla dolu yaşamının anlatıldığı filmde, Müslüm Gürses’in milyonları etkileyen müziğine, çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanda yaşamına etki eden kişilere, çok sevdiğini her fırsatta dile getirdiği eşi Muhterem Nur’a odaklanılıyor.

FİLM EKİBİNDE KİMLER YER ALDI?

Senaryosunu Hakan Günday ile Gürhan Özçiftçi'nin kaleme aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Martin Szecsanov, kurgusunu ise Mustafa Presheva yaptı.

Filmde, Gürses'i Timuçin Esen, çocukluğunu Şahin Kendirci canlandırırken Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Taner Ölmez, Erkan Avcı, Turgut Tuncalp ve Caner Kurtaran da rol alıyor.

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