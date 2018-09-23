Müslüm filminin fragmanı yayınlandı… Ne zaman vizyona girecek?
Arabesk müziğin unutulmaz sanatçısı Müslüm Gürses’in hayatını anlatan ‘Müslüm’ filminin fragmanı yayınlandı. Timuçin Esen’in başrolü üstlendiği Müslüm filmi ekim ayı içerisinde vizyona girecek. İşte, Müslüm filminden detaylar
Yapımcılığını Mustafa Uslu ve Nuri Yıldırım’ın, yönetmenliğini ise Hakan Kırvavaç’ın üstlendiği ‘Müslüm’ filmi, usta sanatçı Müslüm Gürses’in gerçek hayat hikayesine odaklanıyor. Merakla beklenen filmden geçtiğimiz haftalarda hem ilk fotoğraflar hem de ilk fragman seyirciyle buluşmuştu. Şimdi ise filmin vizyon tarihi duyuruldu. Gerek konusu gerek iddialı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film, 26 Ekim 2018 tarihinde vizyondaki yerini alacak.
Senaryosunu Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi‘nin yazdığı, Müslüm Gürses’i Timuçin Esen’in canlandırdığı filmin oyuncu kadrosunda Esen’in yanı sıra Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Turgut Tunçalp, Taner Ölmez ve Güven Kıraç gibi başarılı isimler yer alıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle