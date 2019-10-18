Müslüm filminin Bahtiyar'ı kimdir? İşte Erkan Avcı'nın hayatı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriMüslüm filminin Bahtiyar'ı kimdir? İşte Erkan Avcı'nın hayatı
GeriTelevizyon Müslüm filminin Bahtiyar'ı kimdir? İşte Erkan Avcı'nın hayatı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
18.10.2019 - 22:40, Son Güncelleme:

Müslüm filminin Bahtiyar'ı kimdir? İşte Erkan Avcı'nın hayatı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Müslüm filminin Bahtiyar'ı kimdir? İşte Erkan Avcı'nın hayatı

2018 yılında vizyona giren Müslüm filminde, ana karakterler kadar Bahtiyar rolü de izleyenler tarafından beğeni topladı. Filmde Müslüm Gürses'in yardımcısı Bahtiyar olarak izleyici karşısına çıkan Erkan Avcı, Çukur dizisinde kariyer hayatında büyük çıkış yakaladı. Peki, Müslüm filminin Bahtiyar'ı kimdir? İşte Erkan Avcı'nın hayatı ve merak edilenleri.

"Müslüm filmindeki Bahtiyar kimdir?" sorusu, seyirciler tarafından internette merak konusu oldu. Filmde Bahtiyar karakterine can veren Erkan Avcı, Karadayı dizisinde canlandırdığı Barut Necdet karakteri ile ünlenmişti. Kurtlar Vadisi, Cesur ve Güzel, Sakarya Fırat gibi dizilerde rol alan oyuncu, sinema ödülüne de layık görüldü. İşte, Erkan Avcı'nın biyografisi.

ERKAN AVCI KİMDİR?

Erkan Avcı 1 Ocak 1982'de Diyarbakır'da dünyaya gelmiştir. Ünlü oyuncu Mimar Sinan Üniversitesi'ni bitirmiştir. Karadayı dizisinde canlandırdığı Barut Necdet karakteri ile ünlenmiştir. Zenne filminde oynadığı Ahmet rolüyle 2011 yılında 48. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır.

Erkan Avcı, Müslüm, Uzun Hikaye,Zenne, Gişe Memuru ve Can isimli sinema filmlerinde rol almıştır. Beyaz perdede rol aldığı projeler kadar dizi dünyasında da adını duyuran oyuncu, Şampiyon, Çukur,Payitaht: Abdülhamid, Cesur ve Güzel, Karadayı, Sakarya Fırat, Acemi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Cem Yılmaz'dan güldüren paylaşım; Amcanın oğlu olsa yapmaz'
İkizlerin yüzünü ilk kez gösterdi
Yıl 1994... Onu tanıdınız mı?
'Birbirimize hiddetli bir şekilde bağırınca...'