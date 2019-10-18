Müslüm filminin Bahtiyar'ı kimdir? İşte Erkan Avcı'nın hayatı
2018 yılında vizyona giren Müslüm filminde, ana karakterler kadar Bahtiyar rolü de izleyenler tarafından beğeni topladı. Filmde Müslüm Gürses'in yardımcısı Bahtiyar olarak izleyici karşısına çıkan Erkan Avcı, Çukur dizisinde kariyer hayatında büyük çıkış yakaladı. Peki, Müslüm filminin Bahtiyar'ı kimdir? İşte Erkan Avcı'nın hayatı ve merak edilenleri.
"Müslüm filmindeki Bahtiyar kimdir?" sorusu, seyirciler tarafından internette merak konusu oldu. Filmde Bahtiyar karakterine can veren Erkan Avcı, Karadayı dizisinde canlandırdığı Barut Necdet karakteri ile ünlenmişti. Kurtlar Vadisi, Cesur ve Güzel, Sakarya Fırat gibi dizilerde rol alan oyuncu, sinema ödülüne de layık görüldü. İşte, Erkan Avcı'nın biyografisi.
ERKAN AVCI KİMDİR?
Erkan Avcı 1 Ocak 1982'de Diyarbakır'da dünyaya gelmiştir. Ünlü oyuncu Mimar Sinan Üniversitesi'ni bitirmiştir. Karadayı dizisinde canlandırdığı Barut Necdet karakteri ile ünlenmiştir. Zenne filminde oynadığı Ahmet rolüyle 2011 yılında 48. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır.
Erkan Avcı, Müslüm, Uzun Hikaye,Zenne, Gişe Memuru ve Can isimli sinema filmlerinde rol almıştır. Beyaz perdede rol aldığı projeler kadar dizi dünyasında da adını duyuran oyuncu, Şampiyon, Çukur,Payitaht: Abdülhamid, Cesur ve Güzel, Karadayı, Sakarya Fırat, Acemi
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