Müslüm filmi oyuncuları kimdir? İşte biyografileri

Arabesk müziğin önemli temsilcilerinden Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filmi, oyuncuları ile gündemde yer alıyor. Kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan filmde, Zerrin Tekindor, Erkan Can gibi duayen isimler yer alıyor. Peki, Müslüm filminin oyuncuları kimdir? İşte, o isimler hakkında bazı bilgiler

MÜSLÜM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMDİR?

TİMUÇİN ESEN (MÜSLÜM GÜRSES)

Gönül Yarası, Bodrum Masalı, Senin Hikayen ve Labirent projeleriyle tanınan Timuçin Esen,1 4 Ağustos 1973 tarihinde dünyaya geldi. Ankara Ted Koleji Mezunudur. Aslen Niğde'lidir. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde iki yıl okuduktan sonra İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne geçer. İtalya ve ABD'de de tiyatro eğitimi almıştır. Los Angeles’taki California Insitute of the Arts Üniversitesi’nde 7 yıl sinema - yönetmenlik üzerine master yapmıştır. Ayrıca ABD’deki ünlü oyuncu koçu Larry Moss’un öğrencilerinden biridir.

Öğrencilik yıllarında 'Çıkmaz Sokak' adında orta metrajlı bir film çekmiştir. Bu filmde Engin Günaydın ve Olgun Şimşek rol almıştır. Konusu varoşlarda geçen, değişik anlatımı olan filmin bir kısmı digital çekimle yapılmış, belgesel ağırlıklı bir filmdir. Türkiye’ye döndükten sonra, Gurbet Kadını dizisinde “Hakkı Ağa” rolüyle gönüllerde taht kuran oyuncu, dizi sonrasında Meltem Cumbul ve Şener Şen’le beraber Gönül Yarası adlı sinema filminde rol almıştır. Bu filmde; gözü kara, aşkı için dünyayı yakacak bir adam olan “Halil” karakterini canlandıran Esen, canlandırdığı bu karakterle 42. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ve SİYAD(Sinema Yazarları Derneği)'da“ En iyi Yardımcı Erkek oyuncu ödülünü almıştır.

Sonrasında yonetmenliğini Uğur Yücel'in yaptigi Yazı Tura adlı filmde asker rolünü canlandırmıştır. Hırsız Polis adlı dizide; ideallerinin peşinden giden, adaleti gerçekleştirmek için çalışan, kendini tümüyle işine adayan, ama ‘Mavi’ bir aşkla karşılaşan “Çınar” rolüyle izleyicilerin beğenisini toplamistir.Timuçin Esen bu rolüyle birçok ödül almıştır. 2006-2008 yılları arasında Melih Cevdet Anday'in eseri olan Mikado'nun Çöpleri isimli tiyatro oyununda rol almıştır. Sanatçı Tolga Örnek'in yönetmenliğini yaptığı Labirent filminde Meltem Cumbul'la tekrar kamera karşısına geçmiştir. Bu filmde Esen, Fikret adındaki bir istihbaratçıyı canlandırmıştır. Sanatçı bu rolüyle 17. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri töreninde Ayhan Işık Özel Ödülü'nü almıştır. Aynı zamanda bu rolüyle Uluslararası Madrid Film Festivali Yabancı Dilde En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterilmiştir.

Ayrıca sanatçının 18.02.2011 tarihinde çıkardığı 'Mayhoş' adında bir albümü vardır.

Galip Derviş isimli dizinin jenerik müziğini seslendirdi. 2014-2015 yıllarında Gönül İşleri dizisinde "Yılmaz Durmaz" (Deli Yılmaz) karakterine hayat vermiştir. Dört büyük külüpte ve eski bir Anadolu takımında top koşturduktan sonra jübile yapıp aile hayatına karışan, deli dolu hareketleri olan, ailenin tüm üyelerini canı gibi seven bir karakteri canlandırdı.

2016-2017 yılları arasında başrolde oynadığı Bodrum Masalı dizisindeki Faryalı karakteri ile bir kez daha büyük beğeni topladı.

ŞAHİN KENDİRCİ (MÜSLÜM GÜRSES'İN GENÇLİĞİ)

Katıldığı 'Yetenek Sizsiniz' ve 'O Ses Türkiye Çocuklar' yarışmalarıyla adını duyuran ve 'Müslüm' filminde Müslüm Gürses'in çocukluğunu oynayan Şahin Kendirci, 19 Nisan 2001 yılında Adana'da dünyaya geldi. Aslen Şanlıurfalı olan Kendirci'nin küçüklüğünden beri müziğe karşı aşırı bir ilgisi vardı. Yetenek Sizsiniz programıyla tanınan Kendirci, daha sonra 2014 yılında yayınlanan O Ses Çocuklar yarışmasında kendisini gösterdi. Yarışmada birinciliği göğüsleyen Şahin Kendirci uzun süre adından söz ettirdi.

O Ses Çocuklar yarışmasındaki başarısından sonra yönetmenliğini ve senaristliğini Burak Aksak'ın yaptığı 'Bana Masal Anlatma' filminde 'Tamirci Çırağı' rolü ile beyaz perdeye giriş yaptı. Şahin Kendirci "Bana Masal Anlatma" filminde Hande Doğandemir, Fatih Artman, Cengiz Bozkurt ve Sadi Celil Cengiz gibi isimlerle kamera karşısına geçti. Filmde Timuçin Esen ile Zerrin Tekindor gibi usta oyuncularla birlikte rol alan Şahin Kendirci, oyunculukta da kendisini ispatladı.

ZERRİN TEKİNDOR (MUHTEREM NUR)

1964 yılında Burhaniye'de doğan Zerrin Tekindor, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlamıştır. 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. 1985 yılında Devlet Tiyatrosunda göreve başlamıştır. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda pek çok oyunda oynamıştır. 2003 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olan Zerrin Tekindor, İstanbul'da da, Müfettiş, Dünyanın Ortasında Bir Yer ve Vahşet Tanrısı adlı oyunlarda rol almıştır. 2004 yılında Müfettiş adlı oyundaki Anna Andreyevna rolü ile, 2010 yılında Vahşet Tanrısı adlı oyundaki Annette Reille rolü ile ve 2014 yılında Kim Korkar Hain Kurttan adlı oyundaki Martha rolü ile 3. kez Afife Tiyatro Ödülüne layık görülmüştür.

AYÇA BİNGÖL (EMİNE AKBAŞ)

Ayça Bingöl, 16 Ocak 1975 yılında İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı olan Moda'da doğdu. 17 yaşına kadar tek çocuk olarak büyüdü, o sene bir kardeşi Ilgın oldu. Annesi banka memuru, babası matbaacıdır. Diş doktoru olmak isteyen Ayça Bingöl, puanı tutmayınca İTÜ Kimya'ya girdi. Birinci senenin sonunda oyuncu olmak istediği için okulu bırakıp 1994 yılında konservatuar sınavına girdi ve kazandı.

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü`nden mezun olan Ayça Bingöl, 1996 yılında Dormen Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başlamış, 1998-2000 yılları arasında da konuk oyuncu olarak Tiyatro Fora'da oynamıştır. Reklam filmleri, sinema ve dizilerde rol alan, ayrıca seslendirme sanatçılığı yapan Bingöl, Yeditepe Oyuncuları kadrosunda bulundu.

Reklam filmleri, sinema ve dizilerde oynayıp, sinema filmi ve televizyon dizilerinde dublaj çalışmaları yapan Ayça Bingöl, halen Yeditepe Oyuncuları kadrosunda bulunmaktadır. 2004 – 2010 yılları arasında yayınlanan "Lost" adlı dizide Evangeline Lilly'nin canlandırdığı Kate karakterini seslendirildi. Ayça Bingöl, 2001 yılında tiyatrocu Ali Gökmen Altuğ ile evlendi. Ayça Bingöl, 14 Eylül 2010 tarihinde gösterilmeye başlayan ve 18 Haziran 2013 tarihinde biten "Öyle Bir Geçer Zaman ki" adlı dizide Cemile karakterini canlandırdı.

1969 yılında Necati Cumalı'nın yazdığı aynı adlı hikâyesinden uyarlanan, 2011 yılında yönetmenliğini Şerif Gören'in yaptığı "Ay Büyürken Uyuyamam" adlı sinema filminde Ayça Bingöl, Hazal Kaya, Selin Şekerci, Fırat Çelik ile birlikte oynadı. 2012 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosunda sahnelenen "Çehov Makinası" adlı tiyatro oyununda oynadı.

Ayça Bingöl, 2013 yılında Uğur Yücel ve Beren Saat'in başrolde oynadığı Benim Dünyam isimli filmde rol aldı. 2014 yılında yayınlanmaya başlayan ve başrollerinde Mete Horozoğlu, Ekin Koç ve İlker Kızmaz olan "Benim Adım Gültepe" dizisinde Gülümser karakterini canlandırdı.

ERKAN CAN (LİMONCU ALİ)

Erkan Can 1 Kasım 1958'de Bursa'da doğdu. Köy enstitülü öğretmen bir babanın oğludur. Tiyatro hayatına 1974 yılında Bursa Devlet Tiyatrosu, Ahmet Vefif Paşa Sahnesi'ndeki tiyatro kurslarına giderek başladı. Demirbaş Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun olmadan ayrıldı. 1982 ile 1984 yılları arasında askerliğini yaptı. Döndükten sonra, önce Meydan Sahnesi'ni kurup çocuk oyunları sahnelemeye başladı. 1985 yılında İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı ve devam edebilmek için dışardan lise diploması aldı. Okulda hocası Yıldız Kenter, ilk seneden bir çocuk oyununda rol verdi. 1990 yılında Bakırköy Belediye Tiyatroları'na girdi.

Kandemir Konduk'un teklifi ile 1992 yılında sevilen televizyon dizisi "Mahallenin Muhtarları"nda Temel karakteri ile televizyon dünyasına girdi.

5 Ekim 1992 - 18 Haziran 2002 tarihleri arasındaOğuz Yalçın, Filiz Kaynak, Avni Kütükoğluve Nursan Esenboğa'nın yönettiği, Kandemir Konduk'un senaryosunu yazdığı "Mahallenin Muhtarları" adlı aile dizisinde Erkan Can Temel (Kıvırcık) karakterini canlandırırken; diğer rollerde Cihat Tamer, Aydan Burhan, Esra Akkaya, Sevil Üstekin, Yalçın Gülhan, Leman Çıdamlı, İsmet Özhan, Açelya Akkoyun, Filiz Taçbaş, Sümer Tilmaç, Suna Selen, Sezai Aydın, Mümtaz Sevinç, Zafer Önen, Nurhan Damcıoğlu, Nezih Tuncay gibi isimler oynamıştır.

TANER ÖLMEZ (AHMET AKBAŞ)

Taner Ölmez 9 Ağustos 1986 yılında İstanbul da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde öğrenci olan Taner Ölmez birçok dizi ve reklam filminde rol almıştır. Genç oyuncu İstanbul’un Altınları dizisindeki performansı ile dikkat çekmiştir. Kapalı Çarşı , Kül ve Ateş ve Tatar Ramazan dizilerinde de rol alan Taner Ölmez’in geniş kitleler tarafından tanınması ise Kayıp Şehir dizisi ile olmuştur. 1,75 cm boyunda ve 65 kilo ağırlığında olan başarılı oyuncu Taner Ölmez oyunculuğun yanı sıra Ülker Albeni, Ülker Sunny, Piyale Pigafest reklamlarında da oynamıştır. Star Tv ’de yayınlanan ve dünyaca ünlü The O.C.dizisinin uyarlaması olan Medcezir (Dizi)'de Mert Serez karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda 2014 yılında Katil Joe tiyatro oyununda gösterdiği başarıyla Afife Jale Tiyatro Ödülü'ne layık görülmüştür. 2016 yılında ise yine Star Tv'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Genç Osman karakterini canlandırmıştır.

ERKAN AVCI (BAHTİYAR)

Erkan Avcı, 1 Ocak 1982 tarihinde Diyarbakır'da hayata gözlerini açtı. Mimar Sinan Üniversitesini tamamladıktan sonra; sinema filmleri ve dizi filmlerde yardımcı oyuncu olarak rol aldı. 2011 yılında 48. Antalya Film Festivali en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı.

TURGUT TUNÇALP (MEHMET AKBAŞ)

Turgut Tunçalp, 12 Mayıs 1976 tarihinde Sakarya'da doğmuştur. Özel Drama Tiyatro okulunda tiyatro ve oyunculuk eğitimi almıştır.

2013 yılında yazar Hande Altaylı'nın Kahperengi adlı romanından Mahinur Ergun'un senaryolaştırdığı "Merhamet" adlı dizide başrollerini Özgü Namal ve İbrahim Çelikkol paylaştı, diğer rolleri ise; Burçin Terzioğlu, Mustafa Üstündağ, Yasemin Allen, Ahmet Rıfat Şungar alırken Turgut Tunçalp Moskof Recep karakterini canlandırdı.

2013 – 2014 yılları arasında "Kaçak" adlı dizide Gürkan Uygun, Berk Hakman, Haluk Bilginer, Begüm Birgören ile birlikte oynadı.

10 Aralık 2014 tarihinde TRT 1'de başlayan "Diriliş: Ertuğrul Gazi" adlı dizide Engin Altan Düzyatan Ertuğrul Gazi'yi canlandırırken Esra Bilgiç, Halime Hatun karakterini canlandırdı. Diğer rollerde ise Kaan Taşaner, Didem Balçın, Serdar Gökhan, Hülya Darcan, Levent Öktem, Hakan Vanlı, Serdar Deniz, Turgut Tunçalp, Mehmet Çevik, Cavit Çetin Güner, Hande Subaşı ve Osman Soykut gibi isimler rol aldı.

GONCAGÜL SUNAR (SUZAN)

Goncagül Sunar, 17 Eylül 1970 yılında İstanbul'da doğdu. Goncagül Sunar, "Mahallenin Muhtarları" dizisinde Fadime'nin arkadaşı olarak ve Asmalı Konak dizisindeki hizmetçi Hayriye ve Çemberimde Gül Oy a dizisindeki şarkıcı Canan karakterleriyle tanınan Sunar, 1991'de Şahika Tekand ve Studio Oyuncuları topluluğu ile sanat hayatına başlamıştır. Goncagül Sunar, Mahallenin Muhtarları dizisiyle ilk kamera karşısında oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Çağan Irmak'la çalışmış sanatçı, sinema ve dizi filmlerinde rol almıştır. Türkçe sözlü beste yapan ve şarkılara uygun etkili sesiyle folk-rock türünde bir albüm hazırlayan sanatçı, gitar çalışmaları da yapmaktadır. Sunar son olarak, 2008 yılında Kanal D'de yayınlanan Yol Arkadaşım dizisinde Rukiye Elmastaş karakterini canlandırmıştır. Sunar 2004 yılında rol aldığı ve Kanal D'de yayınlanan Çemberimde Gül Oya filmindeki Canan rolü için bir röportajında ‘‘Bundan sonra ne oynarsam oynayayım Çemberimde Gül Oya da Canan Cansev’in yeri bambaşkadır bende.’’ demiştir.

GÜVEN KIRAÇ (PLAK ŞİRKETİ SAHİBİ)

1968 yılında doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 1986 yılından beri birçok televizyon dizisi, reklam filmi ve sinema filminde rol aldı. 2 yıl devlet tiyatrosu sanatçısı olarak çalıştıktan sonra istifa etti. Adana Devlet Tiyatrosu'nda Ağrı Dağı Efsanesi, İki Kalas Bir Heves ve Sıkıyönetim; Gülriz Sururi Tiyatrosu'nda ise Tiyatrocu, Sokak Kızı İrma, Hamlet ve Tiyatro Stüdyosu'nda Balkon adlı tiyatro oyunlarında oynamıştır.

1997 yılında Zeki Demirkubuz'un yönettiği "Masumiyet" adlı filmde Yusuf karakteriyle, ÇASOD, MGD ve İsrail Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerini almıştır. 1998'de Erkan Can ile birlikte "Gemide" adlı filmde rol aldı. Aynı yıl "Laleli'de Bir Azize" adlı filmde Aziz karakteriyle karşımıza çıktı.

1999 yılında "Salkım Hanım'ın Taneleri" adlı filmle 19. İstanbul Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı. Aynı yıl "Evimiz Olacak Mı?" ve "Hayat Bağları" adlı televizyon dizilerinde rol aldı. 2001 yılında "Yeditepe İstanbul" adlı filmde Berber Remzi karakterini canlandırdı. 2002 yılında "Abdülhamit Düşerken", 2003 yılında Fatih Akın'nın yönettiği "Duvara Karşı" adlı filmlerde yer aldı. 2004'de Yavuz Turgul'un "Gönül Yarası", 2005'de "Takva", "Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?", "Kebab Connection" adlı filmlerde rol aldı. 2006 yılında Ömer Faruk Sorak'ın "Sınav" adlı filminde Rafet 69 adlı karakerle karşımıza çıktı.

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL (PAVYON SAHİBİ)

1983 yılında Bursa'da doğdu. Bursa Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Lise yıllarında futbolculuk yaptı, Bursaspor'da oynadı. Futbol kariyerinden vazgeçerek tiyatroya yöneldi. Yükseköğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde yaptı.

Tiyatro çalışmalarına Tuncay Özinel Tiyatrosu’nda başlayan oyuncu, AuT ve Karşı Cinsle Tanışma Sanatı isimli oyunlarda farklı karakterleri canlandırdı. Televizonda ilk defa, 2005 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin üçüncü sezonudaki "galerici" rolünü canlandırdı; sinemaya ise ilk defa Güz Sancısı (2008) filminde "nümayişçi" rolü ile başladı.

2009 yılında "Facebook dizisi" olarak bilinen Mukadderat adlı diziyi yazıp yönetti. Aynı yıl M.A.T adlı polisiye dizinde "Emre" karakterini canlandırdı. Senaryosunu yazıp yönettiği Vakit adlı kısa film, 2010 yılında gerçekleşen Sinepark 4. Kısa Film Festivali'nde, Eskişehir Kral Midas Kısa Film Festivali'nde, 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller aldı.

2009-2010 yılları arasında Sakarya Fırat dizisinde canlandırdığı "Er Mahmut Karakum" karakteri ile tanınmaya başlayan sanatçı; ardından Torbacının Esrarı, Babalar ve Evlatlar, Merhamet ve One Night in İstanbul gibi yapımlarda yer aldı. Ulan İstanbul adlı dizideki "Karlos" karakteri ile ünü yayıldı.

2014'te Yağmur: Kıyamet Çiçeği isimli sinema filminde "Şenol" karakterini ve İtirazım Var'da "Süpermen" karakterini canlandırdı. 2015'te "Güven" canlandırdığı Kara Bela filminden sonra Muhteşem Yüzyıl adlı tarihi dizide "Şahin Giray Han" karakterini oynadı. Onur Ünlü'nün 2017 yapımı Put Şeylere filminde rol aldı.

Orta metraj film olan Torbacının Esrarı adlı filmin senaryosunu yazarak çekimlerini Amsterdam ve İstanbul'da gerçekleştirdi. 4 kısa filmlik projesinin ilik ayağı olan senaryosunu yazıp yönettiği Suma adlı filmi ile 2018'de Los Angeles Film Ödülleri'nde komedi dalında mansiyon kazandı.

ALEYNA ÖZGEÇEN (CEDYE)

Aleyna Özgeçen 1 Ocak 2003 yılında doğmuştur. İlk dizi deneyimini Yüzyıllık Mühür ile yapmıştır. Müslüm filminde ise Cedye karakterine hayat vermiştir.

Özgeçen, Gülperi dizisinde Bedriye rolünü canlandırmıştır.