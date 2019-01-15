Murat Yıldırım'ı gülme krizine sokan soru
'Kim Milyoner Olmak İster'de 60 bin lira değerindeki soru sunucu Murat Yıldırım'ı gülme krizine soktu.
60 bin lira değerindeki bok böceği sorusunu okumakta zorlanan sunucu Murat Yıldırım, kendisini gülmekten alamayınca stüdyo bir anda kahkahaya boğuldu.
Yarışmacı sorulan soruya acele edip, yanlış cevap vererek elindeki 30 binden de oldu. 8 bin kilo seçeneğine karar verdi. Genç yarışmacı 15 bin TL ödülle yarışmadan ayrıldı.
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