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Televizyon
Haber Giriş: 10.01.2020 - 07:58,Son Güncelleme:/

Murat Yıldırım: Senaryomuz çok güçlü

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Murat Yıldırım: Senaryomuz çok güçlü

Yeni dizisi ‘Ramo’nun çekimleri için 3 aydır Adana’da olan Murat Yıldırım sete verilen arayla İstanbul’a geldi.

Önceki gün Etiler’de görüntülenen Yıldırım uzun zaman sonra bir dizide oynadığı için çok heyecanlı olduğunu belirterek; “Ramo’nun senaryosu çok güçlü. O yüzden 2020’nin güzel geçeceğine inanıyorum” dedi.

Show TV’de yayınlanacak dizide usta oyuncu Macit Koper, İdil Fırat, İlker Aksum ve Yiğit Özşener de yer alıyor. 

Murat Yıldırım: Senaryomuz çok güçlü

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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