Murat Yıldırım: Senaryomuz çok güçlü

Önceki gün Etiler’de görüntülenen Yıldırım uzun zaman sonra bir dizide oynadığı için çok heyecanlı olduğunu belirterek; “Ramo’nun senaryosu çok güçlü. O yüzden 2020’nin güzel geçeceğine inanıyorum” dedi.



Show TV’de yayınlanacak dizide usta oyuncu Macit Koper, İdil Fırat, İlker Aksum ve Yiğit Özşener de yer alıyor.