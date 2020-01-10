Haber Giriş: 10.01.2020 - 07:58,
Murat Yıldırım: Senaryomuz çok güçlü
Yeni dizisi ‘Ramo’nun çekimleri için 3 aydır Adana’da olan Murat Yıldırım sete verilen arayla İstanbul’a geldi.
Önceki gün Etiler’de görüntülenen Yıldırım uzun zaman sonra bir dizide oynadığı için çok heyecanlı olduğunu belirterek; “Ramo’nun senaryosu çok güçlü. O yüzden 2020’nin güzel geçeceğine inanıyorum” dedi.
Show TV’de yayınlanacak dizide usta oyuncu Macit Koper, İdil Fırat, İlker Aksum ve Yiğit Özşener de yer alıyor.
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