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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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15.11.2018 - 11:34, Son Güncelleme:

Murat Özdemir kimdir? Survivor'a katılacak mı?

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Murat Özdemir kimdir? Survivor'a katılacak mı?

MasterChef Türkiye yarışmasından diskalifiye edilen Murat Özdemir, son günlerin en çok konuşulan ismi oldu. Diskalifiye ardından Murat Özdemir’in Acun Ilıcalı'nın bir diğer projesi Survivor’a katılacağı iddiaları yeniden gündeme geldi. Peki, Murat Özdemir kimdir?

MasterChef Türkiye şeflerini çıldırtan ve yarışmadan diskalifiye edilen Murat Özdemir, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında söyledikleriyle gündem olmaya devam ediyor. Canlı yayın videosunda küfürlü ifadeler kullanan Murat Özdemir, 2. Sayfa programına telefon bağlantısı yaptı. Diskalifiye olduğunu sonradan öğrendiğini ifade eden Murat Özdemir, Survivor’a katılmayacağı haberlerine “Acun Abi’nin bir bildiği vardır. “ cevabı verdi.

MURAT ÖZDEMİR KİMDİR?

Murat Özdemir, 1973 yılında Bolu’da dünyaya geldi. Aşçı bir aileden gelen Murat Özdemir’in kendisi de aşçılık yapıyor. İlk evliliğinden 16 yaşında bir kızı olan yarışmacı, fitness sporuyla ilgileniyor ve gezmeyi çok seviyor. Daha önce de Yemekteyiz yarışmasına katılan Murat Özdemir, sunucu Onur Büyüktopçu’nun sözünü sık sık kestiği için yarışmadan kovulmuştu. Murat Özdemir, MasterChef Türkiye yarışmasının kırmızı takımında performans sergiliyordu.

 

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