Murat Özdemir kimdir? Survivor'a katılacak mı?
MasterChef Türkiye yarışmasından diskalifiye edilen Murat Özdemir, son günlerin en çok konuşulan ismi oldu. Diskalifiye ardından Murat Özdemir’in Acun Ilıcalı'nın bir diğer projesi Survivor’a katılacağı iddiaları yeniden gündeme geldi. Peki, Murat Özdemir kimdir?
MasterChef Türkiye şeflerini çıldırtan ve yarışmadan diskalifiye edilen Murat Özdemir, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında söyledikleriyle gündem olmaya devam ediyor. Canlı yayın videosunda küfürlü ifadeler kullanan Murat Özdemir, 2. Sayfa programına telefon bağlantısı yaptı. Diskalifiye olduğunu sonradan öğrendiğini ifade eden Murat Özdemir, Survivor’a katılmayacağı haberlerine “Acun Abi’nin bir bildiği vardır. “ cevabı verdi.
MURAT ÖZDEMİR KİMDİR?
Murat Özdemir, 1973 yılında Bolu’da dünyaya geldi. Aşçı bir aileden gelen Murat Özdemir’in kendisi de aşçılık yapıyor. İlk evliliğinden 16 yaşında bir kızı olan yarışmacı, fitness sporuyla ilgileniyor ve gezmeyi çok seviyor. Daha önce de Yemekteyiz yarışmasına katılan Murat Özdemir, sunucu Onur Büyüktopçu’nun sözünü sık sık kestiği için yarışmadan kovulmuştu. Murat Özdemir, MasterChef Türkiye yarışmasının kırmızı takımında performans sergiliyordu.
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