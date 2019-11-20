MasterChef Murat Özdemir döndü
MasterChef yarışmasıyla tanınan ve papağana işkence ettiği görüntülerle uzun süre gündemden düşmeyen Murat Özdemir, uzun bir aradan sonra Instagram hesabından paylaşım yaptı.
MasterChef yarışmasıyla tanınan ve Bahtiyar isimli papağana işkence ettiği görüntülerle uzun bir süre gündemden düşmeyen Murat Özdemir, uzun bir aradan sonra Instagram hesabından bir video paylaştı.
Özdemir'in paylaştığı videonun altına gelen yorumlar dikkat çekti:
Kral geri döndü. Piyasa neredeyse Yasin'e kalacaktı...
Kral neredesin sen özlettin kendini!
Nasılsa unuttuk ama seni!
Bu kafa nerede satılıyor abi inanılmaz ya
Ne yaptınız hesabı mı hacklediniz?
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