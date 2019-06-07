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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.06.2019 - 19:12, Son Güncelleme:

Murat Kekilli kimdir ve kaç yaşındadır?

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Murat Kekilli kimdir ve kaç yaşındadır?

90'ı yılların başında müzik kariyerine başlayan Murat Kekili, yer aldığı son projesinin ardından sosyal medyada gündem konusu oldu. 2000 Yılı En İyi Rock Vokali ödülünü alan Murat Kekili, dizi dünyasına giriş yaptı. Peki, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan şarkıcı Murat Kekili kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Murat Kekili'nin biyografisi ve merak edilen hayatı.

992 - 1993 yıllarında Adana Devlet Konservatuvarı sınavlarını kazanana fakat eğitimini yarıda bırakan Murat Kekili, Dengi Dengi dizisi ile uzun bir aradan sonra sevenlerini heyecanlandırdı. Gündeme gelen dizi haberi ile Murat Kekili'nin biyografisi internette araştırılmaya başlandı. İşte, Murat Kekili ile ilgili merak edilenler.

MURAT KEKİLLİ KİMDİR?

18 Nisan 1968 yılında Adana'da doğan Murat Kekilli; İlk, orta ve lise eğitimini de Adana'da tamamladı. Kocavezir Mahallesi'nde oturan ailesinin maddi durumunun iyi olmaması nedeniyle tatillerde, Adana ve Ceyhan'da karpuz tarlalarında çalışmıştır. Adana'da gençlik sarayının müdürü ile tanışıp, onun yanına gidip gelirken orada piyano çalan bir arkadaşını görür ve hayran olur ve müzik hayatına ilk piyano ile başlar. 1989 yılında vatani görevi için askere gider, 1991 yılında askerden döner ve yaşantısına faal olarak başlar.

1992 - 1993 yıllarında Adana Devlet Konservatuvarı sınavlarını kazanır; fakat, bir yıl kadar devam edip ayrılır. 1994'te İstanbul'a gelir bir grupta çalışır ve ilk grubunu Kilikyalılar'ı kurar. 1996 yılında ise Yolcular grubu ile çalışır ve Eşek Gözlüm albümünü çıkartır. Bu albümün istenilen yere gelmediği düşünülerek Ferdifon Müzik firması ile yollarını ayırır. Daha sonra Boğaziçi Müzik ile anlaşır ve 1999 yılında Bu Akşam Ölürüm ismindeki albümünü çıkartır. Bu albüm çok büyük bir patlama oluşturur.2002 Yılının Şubat ayında Boğaziçi Müzik ile Yedialtı adlı albümü çıkarır. Ardından yine 2004'te Boğaziçi Müzik ile Avara albümünü çıkarır. 2006 yılında Boğaziçi Müzik ile Bir Ahir Zaman adlı albümü çıkarır. Uzun bir aradan sonra 2010 yılında Boğaziçi Müzik ile Kalbimdeki Darp albümünü çıkarmıştır. Albüm de tek parçaya klip çekilmiştir. Murat Kekilli'nin yeni albümü Gümüş Teller 2013 yılında piyasaya sürülmüştür.

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