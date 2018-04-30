Murat Ceylan kimdir? Survivor Murat kaç yaşında?
Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla Survivor 2018'de dikkatleri üzerine çeken Murat Ceylan, yarışmanın en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Survivor izleyicileri, Murat Ceylan'ın yarışmadan önce ne yaptığını merak ediyor ve araştırıyor. Peki, Surivor Murat Ceylan kimdir? Murat Ceylan kaç yaşında ve nereli?
Survivor 2018'de gönüllüler takımında yer alan Murat Ceylan'ın adı her hafta en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor. Güçlü fiziği ve adada oynanan yarışmalardaki hırsıyla hemen kendini belli eden Murat Ceylan, yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. İşte, Survivor 2018'de gönüllüler takımında yer alan genç yarışmacı Murat Ceylan hakkında merak edilen her şey...
MURAT CEYLAN KİMDİR?
15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Murat Ceylan, lise eğitimini tamamlamasından ardından İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Londra'daki Central Saint Martins de Endüstriyel tasarım eğitimi alan Murat Ceylan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun oldu.
Küçük yaşlarda piyano çalmaya başlayan ve müzik ile ilgilenen Murat Ceylan, bu alanda Ergican Saydam'dan müzik dersleri de aldı. Müziğin yanı sıra birçok spor dalı ile ilgilenen Murat Ceylan, İstanbul Atlı Spor Klubü'nde lisanslı binicilik yapmaktadır.
2013 yılında Panama'da düzenlenen Survivor yarışmasına katılan ve burada yarıştığı gönüllüler takımındaki performansıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Murat Ceylan, 2014 yılında "Para Bende" adlı her hafta başka bir ülkede, başka bir şehirde geçen bir yarışmada Almeda Abazi ile yarıştı.
2016 yılında profesyonel müzik kariyerine ilk adımını atan Murat Ceylan, Ozan Doğulu ve Çağrı Sertel aranjörlüğünde, söz ve müziği kendisine ait olan "Yeni Nesil" adlı ilk albümünü piyasaya çıkarttı. Yine 2016 yılında oyunculuk hayatına da başlayan Murat Ceylan "Familya" adlı dizide "Ateş Beyoğlu" karakterine hayat verdi. Murat Ceylan bu dizide Uğur Yücel, Sezer Avcı ve Erkan Kolçak Köstendil gibi önemli isimlerle birlikte rol aldı.
Son olarak TV 8 ekranlarında izleyici ile buluşan Survivor 2018 yarışmasında yer alan Murat Ceylan, gönüllüler takımında mücadele ediyor ve sık sık yarışmada yaşanan olaylar ve performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
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