Murat Ceylan kimdir, kaç yaşında? Survivor Murat'ın bilinmeyenleri

İlk olarak Survivor 2013 sezonuyla tanınan Murat Ceylan, 15 Mayıs 1989 tarihinde İstanbul’da doğdu. Küçük yaşlardan beri müzikle iç içe olan Murat Ceylan, 8 yıl boyunca İstanbul Devlet Konservatuarı müzik dersleri aldı, aynı zamanda sporun farklı dallarıyla da ilgilendi. 7 yıldır profesyonel olarak fitness ile ilgilenen genç yarışmacı, İstanbul Atlı Spor Kulübü’nde lisanslı binicilik yapıyor. Ekran macerasına 2013 yılında Survivor ile başlayan Murat Ceylan, yarışmada performansı ve diğer yarışmacılarla olan diyaloguyla uzun süre kalmayı başarmıştı.

SURVİVOR'A GİTMEDEN DESTEK İSTEDİ



"Survivor 2013'ten bu yana aradan tam beş sene sonra Survivor 2018'de tekrar sizlerinde karşısında yarışacak olmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlıyım. Bizleri nasıl bir sezonun beklediğini üç aşağı beş yukarı kestirebiliyorum. Ama Survivor bu, her sezon bir öncekinden biraz daha zor geçiyor. Bazı talihsizlikler, sakatlıklar hatta ameliyatlar yaşadım. Ancak performansım eskisinden çok daha iyi. Çok daha güçlüyüm ve çok daha hızlıyım. Beni sevenlerin desteğine öncekinden çok daha fazla ihtiyacım var. Bunu lütfen unutmayın, sizin desteğiniz benim için her şey demek olacak. Yarışmacı arkadaşlara hak edeni kazanacağı bir sezon geçirmelerini diliyorum. Gelin Survivor şampiyonluğuna birlikte yürüyelim."