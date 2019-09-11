Murat Boz'dan heyecanlandıran paylaşım: O Ses Türkiye 2020 ne zaman başlayacak?
O Ses Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Murat Boz’dan yeni sezon paylaşımı geldi. Beyazıt Öztürk, Seda Sayan ve Hadise'ye meydan okuyan Murat Boz, O Ses Türkiye hazırlıklarının başladığını duyurdu. Peki, O Ses Türkiye 2020 ne zaman başlayacak?
O Ses Türkiye yarışmasının senelerdir değişmeyen ismi Murat Boz, jüri üyeliğini paylaştığı ekip arkadaşlarına esprili bir mesaj gönderdi. Diğer jüri üyelerine meydan okuyan Murat Boz, "birinci belli ikinci kim" etiketi ile Instagram hesabından şu satırları paylaştı:
"Yeni Sezon hazırlıklarımız başladı. Jüri arkadaşlarımın ikincilik için verecekleri amansız mücadeleyi izlemek keyifli olacak."
Murat Boz’un meydan okumasına ilk tepki Seda Sayan’dan geldi. Yemekteyiz’in sunuculuğunu üstlenen Seda Sayan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Seni o kırmızı koltuğa gömeceğim çocuğum” dedi.
2020 O Ses Türkiye sezonu için tarih verilmedi ancak geçtiğimiz sezon ekim ayının ilk haftasında başlamıştı.
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