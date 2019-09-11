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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
11.09.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

Murat Boz'dan heyecanlandıran paylaşım: O Ses Türkiye 2020 ne zaman başlayacak?

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Murat Boz'dan heyecanlandıran paylaşım: O Ses Türkiye 2020 ne zaman başlayacak?

O Ses Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Murat Boz’dan yeni sezon paylaşımı geldi. Beyazıt Öztürk, Seda Sayan ve Hadise'ye meydan okuyan Murat Boz, O Ses Türkiye hazırlıklarının başladığını duyurdu. Peki, O Ses Türkiye 2020 ne zaman başlayacak?

O Ses Türkiye yarışmasının senelerdir değişmeyen ismi Murat Boz, jüri üyeliğini paylaştığı ekip arkadaşlarına esprili bir mesaj gönderdi. Diğer jüri üyelerine meydan okuyan Murat Boz, "birinci belli ikinci kim" etiketi ile Instagram hesabından şu satırları paylaştı:

"Yeni Sezon hazırlıklarımız başladı. Jüri arkadaşlarımın ikincilik için verecekleri amansız mücadeleyi izlemek keyifli olacak."
Murat Boz’un meydan okumasına ilk tepki Seda Sayan’dan geldi. Yemekteyiz’in sunuculuğunu üstlenen Seda Sayan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Seni o kırmızı koltuğa gömeceğim çocuğum” dedi.

2020 O Ses Türkiye sezonu için tarih verilmedi ancak geçtiğimiz sezon ekim ayının ilk haftasında başlamıştı.

 

 

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