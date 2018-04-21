Müjde Ar’dan silahlı sahne...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriMüjde Ar’dan silahlı sahne...
GeriTelevizyon Müjde Ar’dan silahlı sahne...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Televizyon
21.04.2018 - 18:01, Son Güncelleme:

Müjde Ar’dan silahlı sahne...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Müjde Ar’dan silahlı sahne...

Yönetmenliğini Onur Saylak’ın yaptığı, senaryosunu Hakan Günday’ın yazdığı, Ay yapım imzalı ‘Şahsiyet’ dizisiyle kameraların karşısına geçen Müjde Ar,canlandırdığı Nesrin karakteri ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Cansu Dere’nin annesi rolünde izlediğimiz Müjde Ar’ın sahne gereği eline silah alması izleyici için büyük süpriz oldu. Canlandırdığı karakteri anlatan Müjde Ar
‘Nesrin dışarıdan ne kadar kontrollü ve sakin görünürse görünsün aslında içinde hep uçlara gitmekten çekinmemiş bir kadın olmuş. Kendisi de söylüyor zaten. Eski kocasına silah çekip vuracak kadar ileri gitmiş. Sessiz sedasız kendi halinde bir kadın olmamış asla. O nedenle de sevdikleri için bence her şeyi yapabilir. Onları korumak adına  belki de Agâh kadar tehlikeli olabilir. Nesrin'i fazla kızdırmamak lazım, damarına basınca ne yapacağı hiç belli olmaz’ dedi.

‘Nesrin’in en büyük silahı korkusuz olması’ diyen Müjde Ar ‘Kızının babası öldükten sonra da, kocalarından ayrıldıktan sonra da hiç korkmamış.
İzlediğimiz bölümlerde de zaten Nesrin’i tehditkâr adamların karşısında dimdik dururken gördük. Elinde silah olsa da olmasa da hep cesur’
olduğunu söyledi.

Filmlerinde birçok kez silah kullandığını söyleyen Müjde Ar ‘Rol gereği tabi ki silah kullandım ama silahlara karşı hiç öyle düşkünlüğüm yoktur. Bir film setinde bir kereliğine atış talimi yapmıştım, onda da tutturmuştum hedefi’  dedi.

Silahlı sahne çekimlerinde tedirginlik yaşamadığını söyleyen Müjde Ar ‘Rol ve karakter neyi gerektiriyorsa oyuncu olarak onu yapmak zorundasınız işimiz bu. Sevmesiniz de elinize silah, bıçak ne almanız gerekiyorsa alır ve yaparsınız. O sırada onu düşünmem, yapmam gerekene odaklandığım için hiç bir gerginlik yaşamadım. Zaten sette gerekli bütün güvenlik önlemleri alınıyor. O yüzden hiç tedirgin olmadım silahı elime alırken’ dedi.

‘Bir kadın silahını asla üstünlük kurmak için kullanmaz’ diyen Müjde Ar’ın oynadığı ‘Şahsiyet’ dizisinde Haluk Bilginer, Cansu Dere, Hüseyin Avni Danyal,
Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili, Şenay Gürler, İbrahim Selim, Fırat Topkorur, Recep Usta, Rabia Soytürk, Ayhan Kavas ve Hümeyra rol alıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Dayatılmış ideal güzellik algılarını onlar yıkacak!

Müjde Ar’dan silahlı sahne...

Demet Akalın Euro mağduru!

SPONSORLU

Evdeki Günlük Mücadeleler İçin Pratik Çözümler