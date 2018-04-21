Müjde Ar’dan silahlı sahne...

Cansu Dere’nin annesi rolünde izlediğimiz Müjde Ar’ın sahne gereği eline silah alması izleyici için büyük süpriz oldu. Canlandırdığı karakteri anlatan Müjde Ar

‘Nesrin dışarıdan ne kadar kontrollü ve sakin görünürse görünsün aslında içinde hep uçlara gitmekten çekinmemiş bir kadın olmuş. Kendisi de söylüyor zaten. Eski kocasına silah çekip vuracak kadar ileri gitmiş. Sessiz sedasız kendi halinde bir kadın olmamış asla. O nedenle de sevdikleri için bence her şeyi yapabilir. Onları korumak adına belki de Agâh kadar tehlikeli olabilir. Nesrin'i fazla kızdırmamak lazım, damarına basınca ne yapacağı hiç belli olmaz’ dedi.

‘Nesrin’in en büyük silahı korkusuz olması’ diyen Müjde Ar ‘Kızının babası öldükten sonra da, kocalarından ayrıldıktan sonra da hiç korkmamış.

İzlediğimiz bölümlerde de zaten Nesrin’i tehditkâr adamların karşısında dimdik dururken gördük. Elinde silah olsa da olmasa da hep cesur’

olduğunu söyledi.

Filmlerinde birçok kez silah kullandığını söyleyen Müjde Ar ‘Rol gereği tabi ki silah kullandım ama silahlara karşı hiç öyle düşkünlüğüm yoktur. Bir film setinde bir kereliğine atış talimi yapmıştım, onda da tutturmuştum hedefi’ dedi.

Silahlı sahne çekimlerinde tedirginlik yaşamadığını söyleyen Müjde Ar ‘Rol ve karakter neyi gerektiriyorsa oyuncu olarak onu yapmak zorundasınız işimiz bu. Sevmesiniz de elinize silah, bıçak ne almanız gerekiyorsa alır ve yaparsınız. O sırada onu düşünmem, yapmam gerekene odaklandığım için hiç bir gerginlik yaşamadım. Zaten sette gerekli bütün güvenlik önlemleri alınıyor. O yüzden hiç tedirgin olmadım silahı elime alırken’ dedi.

‘Bir kadın silahını asla üstünlük kurmak için kullanmaz’ diyen Müjde Ar’ın oynadığı ‘Şahsiyet’ dizisinde Haluk Bilginer, Cansu Dere, Hüseyin Avni Danyal,

Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili, Şenay Gürler, İbrahim Selim, Fırat Topkorur, Recep Usta, Rabia Soytürk, Ayhan Kavas ve Hümeyra rol alıyor.



