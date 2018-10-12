Muhteşem İkili’nin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte konusu ve kadrosu
Kanal D ekranlarının yeni dizisi Muhteşem İkili’den yeni görüntüler geldi. Yapımını TMC, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği Muhteşem İkili senaryosu ile olduğu kadar oyuncu kadrosu ile de adından söz ettirecek. Peki, Muhteşem İkili’nin oyuncu kadrosunda kimler var?
Kanal D’nin merakla beklenen, sezonun en iddialı projelerinden biri olan “Muhteşem İkili”nin yeni tanıtımı geçtiğimiz günlerde yayınlandı.İbrahim Çelikkol, Kerem Bürsin, Özge Gürel ve Öykü Karayel’in başrollerini paylaştığı dizinin kadrosunda başarılı isimler Engin Şenkan, Zafer Algöz ve Eren Hacısalihoğlu da yer alıyor.
Yayınlanan tanıtımları ile de şimdiden büyük merak uyandıran dizinin genel hikayesi ise şöyle;
Biri Anadolu diğeri Avrupa Yakasının en iddialı Organize Şube komiseri olan herkesin soyadı ile hitap ettiği Mert Barca ile Mustafa Kerim Can, teşkilatta bilinen adı ile MKC bir uyuşturucu operasyonu için bir araya gelmek zorunda kalırlar. Operasyon Barca’nın cesareti, MKC’nin zekası ile başarı ile sonuçlanırken, yıllardır birbirinden uzak durmaya çalışan bu iki adam ortak bir düşman edinmiş olur. İki polis, birbirleriyle olan sorunlarını bir kenara bırakmak ve ortak düşmanlarına karşı birlikte savaşmak zorunda kalırlar. Düşmanları çok güçlü, mücadeleleri zorludur ama birbirlerine tahammül etmeleri daha zor olacaktır.
İş hayatında oldukça başarılı iki komiserden Barca, kaybettiği karısının yasını tutarken, MKC ise büyük bir aşkla bağlı olduğu ancak ayrıldığı eski karısını aklından çıkaramamıştır. Barca ve MKC, bir yandan özel hayatlarında aldıkları yaraları sarmak için çabalarken bir yandan da düşmanlarını alt etmek için beraber çalışacaklardır.
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