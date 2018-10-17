“Muhteşem İkili”nin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor!
Yapımını TMC, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerini İbrahim Çelikkol, Kerem Bürsin, Özge Gürel ve Öykü Karayel’in paylaştığı; Engin Şenkan, Zafer Algöz ve Eren Hacısalihoğlu’nun da kadrosunda yer aldığı Muhteşem İkili Kanal D’de izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor.
Merakla beklenen dizinin yönetmen koltuğunda M.Çağatay Tosun otururken senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür kaleme alıyor. Yayınlanan tanıtımları ile büyük beğeni toplayan Muhteşem İkili’nin setinden yeni kareler geldi. Birbiriyle kısa sürede uyum sağlayan ekip, büyük bir titizlikle dizinin çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle “Muhteşem İkili” yakında Kanal D’de!
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