‘Muhteşem İkili’ hız kesmiyor!
Kanal D’nin, TMC imzalı, yapımcılığını Erol Avcı’nın, yönetmenliğini M. Çağatay Tosun’un üstlendiği sevilen dizisi Muhteşem İkili, her perşembe akşamı yenibölümüyle ekrana geliyor
Başrollerini İbrahim Çelikkol, Kerem Bürsin, Özge Gürel ve Öykü Karayel’in paylaştığı; Engin Şenkan ve Zafer Algöz’ün de kadrosunda yer aldığı dizinin yeni fragmanında Barca ve Nilüfer arasındaki yakınlık bir anda herkesin dikkatini çekmeye başlıyor!
Muhteşem İkili hayranları daha şimdiden Perşembe akşamı yayınlanacak romantizm dolu bölümü merakla bekliyor. Barca (İbrahim Çelikkol) ve Nilüfer (Özge Gürel), ne kadar yakınlaşacak? MKC (Kerem Bürsin) ile Yağmur (ÖyküKarayel), yeniden bir araya gelecek mi?
Heyecan ve aksiyonun dorukta olduğu Muhteşem İkili’ye yakında gizemli bir kadın karakter katılacak. Yeni karaktere ve onu canlandıracak kadın oyuncuya dair detaylar ilerleyen günlerde açıklanacak.
Muhteşem İkili, yeni bölümüyle her perşembe Kanal D’de!
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