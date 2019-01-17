Muhteşem İkili dizisinin yayın günü değişti! Yeni bölüm ne zaman?
En son 27 Aralık’ta izleyicileriyle buluşan Muhteşem İkili dizisinin yayın günü değişti. Muhteşem İkili’nin yeni yayın günü fragmanla duyuruldu. Peki, kısa bir süre ekran macerasına ara veren Muhteşem İkili'nin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
Kanal D’nin, TMC imzalı, yapımcılığını Erol Avcı’nın, başrollerini İbrahim Çelikkol, Kerem Bürsin, Özge Gürel ve Öykü Karayel’in paylaştığı sevilen dizisi Muhteşem İkili, yeni bölümleri ile artık salı gününden itibaren izleyici karşısına çıkacak.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
MKC, bir önceki bölümün son sahnesinde mafyanın adamı tarafından vurulmuştu. Bu bölümde bu vurulmadan dolayı büyük sıkıntılar çektiğini görmekteyiz. Sürekli bayılan MKC, ailesini ve sevenleri sağlığıyla üzmektedir. Özellikle oğlu Kaan, kahraman olarak gördüğü babasının durumuna çok üzülür. Yağmur, eski eşini bu haldeyken bırakmaz ve ona her türlü desteği sağlar.
Barca ise, MKC'nin düştüğü durumu bir türlü kabullenemez. Ortağını koruyamamanın verdiği sıkıntıyla kendini düşüncelere salar. Fakat, onu bu duruma düşürenlerin peşine düşmekte de bir saniye olsun tereddüt etmez.
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