Muhteşem İkili dizisinin oyuncuları kimdir? İşte Muhteşem İkili dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu

Kanal D’nin TMC imzalı, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiğini, merakla beklenen dizisi "Muhteşem İkili" ekrana gelmek için geri sayımda. Başrollerini İbrahim Çelikkol, Kerem Bürsin, Özge Gürel ve Öykü Karayel’in paylaştığı; Engin Şenkan, Zafer Algöz ve Eren Hacısalihoğlu’nun da kadrosunda yer aldığı, M.Çağatay Tosun’un yönetmen koltuğunda oturduğu "Muhteşem İkili"nin 1 Kasım’da yayınlanacak olan ilk bölümünde karakterler ve dizinin konusunda dair detaylar belli olacak. İşte, Muhteşem İkili dizisinin konusu ve oyuncuları hakkında ilk bilgiler



MUHTEŞEM İKİLİ KONUSU



Barca ve MKC, kendi bölgelerinin başarılı komiserleridir. Suçla savaşlarında gözü pek davranan ikili, bu sefer beraber operasyon yapmak üzere görevlendirilirler. Fakat, bir sorun vardır: Barca ve MKC hiç anlaşamazlar. Çünkü iki kafadar, polis akademisinden beri bir rekabetin içindedirler. Kişisel meseleleri de anlaşmazlıklarına cevap niteliğindedir. Sonuç olarak, müdürlük tarafından bir operasyon için görevlendirilirler.



Uyuşturucu çetesi patronu Demiray Hazan ile ikilimizin ortak sorunları vardır. Anadolu Yakasında ve Avrupa Yakasındaki operasyonlar yüzünden işleri aksamaktadır. Bu sefer işin ciddiyeti büyüktür. Demiray Hazan, kartelin bilinmeyen yüzüdür. Gizliliği sayesinde deşifre olmadan işlerini yürütmeyi başarır. Barca ve MKC'nin, bu başarılı duruma çomak sokmaları ile Demiray Hazan, hedef tahtasına ikilimizi ve ailelerini koyar. Hem kendilerini, hem de ailelerini bekleyen tehlikelerin boyutları büyüktür. Barca ve MKC'nin, bu sorunlara -eski çekişmelerini bir kenara koyarak- ortak bir müdahalede bulunmaları gerekir...

MUHTEŞEM İKİLİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ





İbrahim Çelikkol - Mert Barca



Mert Barca ya da emniyette tanındığı ismi ile Barca, Anadolu Yakası Organize Şube’nin en iyi polisi. Oldukça yakışıklı ama bir o kadar da dış görünüşünü önemsemeyen bir adam. Geçmişte ona düzenlenen bir suikastta karısını ve doğmamış bebeğini kaybetmiş. Karısının ve çocuğunun katili bulunmamış. Organize şubeden emekli babası dışında kimsesi yok. İşi ve karısının intikamı her şeyi.





Kerem Bürsin- Mustafa Kerim Can

Mustafa Kerim Can, MKC olarak tanınan, Avrupa Yakası Organize Şube’nin en iyi polisi. Zenginliği ile tanınıyor ama bu zenginliğinin nerden geldiğini kimse bilmiyor. Huysuzluğu ve söylenmesi ile ünlü, bir de gözü karardığında delice bir güce kavuşmasıyla. Şıklığına önem veren, bakımlı bir adam. Her şeyi de kendisi kadar ciddiye alıyor. Boşandığı eski karısı Yağmur’a hala aşık. Oğlu Mehmet Kaan Can’a çok bağlı.







Özge Gürel - Nilüfer

Nilüfer, MKC’nin kız kardeşi. Tam bir özgür ruh. MKC ile başa çıkabilen tek, ona laf yetiştirebilen son kişi. Güçlü, akıllı, güzel ve çekici bir kadın. Kendi işinin başında. Abisine eyvallahı yok. Küçük yaşta annesi ve babası boşanınca annesiyle yaşadığı için onun huylarına sahip. Annesi gibi bir İstanbul kızı. Baba eksikliğini ise her zaman içinde taşımış.





Öykü Karayel- Yağmur

MKC’nin eski karısı, oğlu Mehmet Kaan’ın annesi. Başarılı bir avukat. İnatçı, başarı azmi olan bir kadın. MKC nin aşırı kontrolcülüğüne boyun eğecek bir karakter değil. O yüzden boşanmışlar. İçten içe hala MKC‘yi sevse de MKC değişmediği sürece onu hayatına kabul etmeye niyeti yok.







Engin Şenkan - Feridun Barca

Mert Barca’nın emekli emniyet amiri babası. Polislik yılları başarılı operasyonlarla geçmiş bir eski kurt. Oğlu için endişeli. Organize şubede çalışmanın ne demek olduğunu biliyor. Barca içini açsa, oğlunun yanında olmak istiyor ama mesafeli bir ilişkileri var.

Zafer Algöz-Yüksel Amir

Yüksel, Barca ve MKC’nin bağlı olduğu organize şubenin amiri. Çok komik olmasının yanı sıra yeri geldiğinde de çok ciddi bir insan. Bütün organize şubeyi kontrol eden Yüksel, konu MKC ve Barca’ya geldiğinde tansiyon aletini yakınında tutmak ister. Buna rağmen onlardan ayrı kalamaz çünkü onları iyi tanıdığı için onlardan nasıl faydalanacağını en iyi o bilir. Yüksel, Barca ve MKC’nin zayıf noktalarının da farkında, güçlü yanlarının da.