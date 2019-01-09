Muhteşem İkili dizisi bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman?
Muhteşem İkili dizisi bu hafta neden yok sorusunun yanıtı diziseverler tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Kanal D ekranlarının aksiyon dolu dizisi Muhteşem İkili, yılbaşı haftasıyla birlikte yayın hayatına bir süreliğine ara verdi. Peki, Muhteşem İkili dizisi bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman?
Kanal D ekranlarının heyecan seviyesi yüksek olan dizisi Muhteşem İkili bu hafta ekranlarda yer almayacak. Dizinin neden yayınlanmadığı diziseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Muhteşem İkili dizisi bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman?
Reklam anlaşmaları ve planlamaların belirlenmesi sebebiyle her yeni yıl girişinde birkaç hafta ara veren diziler, bu yıl da aynı sürecin içerisinde yer alıyor. Muhteşem İkili dizisinin yeni bölümünün 24 Ocak Perşembe akşamı yayınlanması bekleniyor.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Barca’ya Ahsen’den gelen telefondan sonra artık Muhteşem İkili Ahsen’in çok yakınlarında olduğundan emindir. Ama Ahsen neden iletişim kurmamaktadır? Muhteşem İkili’nin gündemini bu meşgul eder. Yılbaşı akşamı Feridun bütün aileyi bir arada toplayacaktır. Ahsen ise iyice yakınlaşmış olan Barca ve Nilüfer’in arasını bozmak için yeni planlarla sahneye çıkar. Arka arkaya cinayetler işleyen boksör ise Barca ve MKC’nin ilgilendikleri diğer gizemli konudur.
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