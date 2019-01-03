Muhteşem ikili bu akşam yayınlanacak mı?
Barca ile MKC'nin aksiyon dolu maceralarını ekranlara taşıyan Muhteşem İkili, son bölümü ile dikkatleri üzerine çekmişti. Tehlikenin farkına varamayan MKC, son bölümde vurulmaktan kurtulamamıştı. Peki, Muhteşem İkili yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Bu akşam neden yok? İşte, Muhteşem İkili hakkında detaylı bilgiler
Muhteşem İkili bu akşam yayınlanacak mı sorusu, diziyi yakından takip eden birçok kişinin merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Yayın hayatına başladığı günden bu yana aksiyon dolu sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken Muhteşem İkili, yeni yılın ilk günlerinde yayınlanmayacak olması dolasıyla merak konusu oldu. Peki, yayın akışında yer almayan Muhteşem İkili neden yok?
MUHTEŞEM İKİLİ NEDEN YOK?
Muhteşem İkili, yeni yıla ara veren diziler arasında yer aldı. Muhteşem İkili, önümüzdeki haftalarda aynı gün, aynı saatinde ekranlarda yer almaya devam edecek.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Barca’ya Ahsen’den gelen telefondan sonra artık Muhteşem İkili Ahsen’in çok yakınlarında olduğundan emindir. Ama Ahsen neden iletişim kurmamaktadır? Muhteşem İkili’nin gündemini bu meşgul eder. Yılbaşı akşamı Feridun bütün aileyi bir arada toplayacaktır. Ahsen ise iyice yakınlaşmış olan Barca ve Nilüfer’in arasını bozmak için yeni planlarla sahneye çıkar. Arka arkaya cinayetler işleyen boksör ise Barca ve MKC’nin ilgilendikleri diğer gizemli konudur.
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DİZİNİN GENEL HİKAYESİ
Biri Anadolu diğeri Avrupa Yakasının en iddialı Organize Şube komiseri olan herkesin soyadı ile hitap ettiği Mert Barca ile Mustafa Kerim Can, teşkilatta bilinen adı ile MKC bir uyuşturucu operasyonu için bir araya gelmek zorunda kalırlar. Operasyon Barca’nın cesareti, MKC’nin zekası ile başarı ile sonuçlanırken, yıllardır birbirinden uzak durmaya çalışan bu iki adam ortak bir düşman edinmiş olur. İki polis, birbirleriyle olan sorunlarını bir kenara bırakmak ve ortak düşmanlarına karşı birlikte savaşmak zorunda kalırlar. Düşmanları çok güçlü, mücadeleleri zorludur ama birbirlerine tahammül etmeleri daha zor olacaktır.
İş hayatında oldukça başarılı iki komiserden Barca, kaybettiği karısının yasını tutarken, MKC ise büyük bir aşkla bağlı olduğu ancak ayrıldığı eski karısını aklından çıkaramamıştır. Barca ve MKC, bir yandan özel hayatlarında aldıkları yaraları sarmak için çabalarken bir yandan da düşmanlarını alt etmek için beraber çalışacaklardır.
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