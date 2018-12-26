Muhteşem İkili 9. bölüm fragmanında Barca ve MKC planı kuruyor
Muhteşem İkili dizisi yayınlanan 9. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Barca ve MKC, artık Ahsen'in çok yakınlarında olduğundan emindir. İşte, Muhteşem İkili dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Muhteşem İkili dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Ahsen'in yaptığı planlar hem Barca'nın hem de Nilüfer'in zor zamanlar geçirmesine sebep oluyor. İşte, Muhteşem İkili dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Barca’ya Ahsen’den gelen telefondan sonra artık Muhteşem İkili Ahsen’in çok yakınlarında olduğundan emindir. Ama Ahsen neden iletişim kurmamaktadır? Muhteşem İkili’nin gündemini bu meşgul eder. Yılbaşı akşamı Feridun bütün aileyi bir arada toplayacaktır. Ahsen ise iyice yakınlaşmış olan Barca ve Nilüfer’in arasını bozmak için yeni planlarla sahneye çıkar. Arka arkaya cinayetler işleyen boksör ise Barca ve MKC’nin ilgilendikleri diğer gizemli konudur.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle