Muhteşem İkili 8. bölüm fragmanında Ahsen planını kurguluyor
Muhteşem İkili dizisi yayınlanan 8. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Ahsen, MKC'nin yalnızlığını kullanarak planının ilk halkasını oluşturmaya başlıyor. İşte, Muhteşem İkili dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Muhteşem İkili dizisinin 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Barca ve MKC için zor günler devam ediyor. Yüksel Müdür kaçırıldığından beri onu arayan ikili sonunda ona ulaşıyor. Yüksel Müdür kurtulabilecek mi? İşte fragman.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Barca yavaş yavaş Nilüfer’e olan duygularından emin olmaya başlar. MKC ise, her zamanki gibi yalnızlığı ile baş başadır. MKC’nin tüm zayıf noktalarını bilmekte olan Ahsen onun bu yalnızlığından faydalanıp ona yaklaşır. Fakat Barca ve Nilüfer’in yakınlaşmaya başladıklarını fark edince oku onların aşkına çevirir. Ahsen’in Muhteşem İkili’nin mutlu olmasına tahammülü yoktur…
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