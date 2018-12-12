Muhteşem İkili 7. bölüm fragmanında Ahsen'in gizli planı ne?
Muhteşem İkili dizisi yayınlanan 7. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Ahsen'in, Barca ve MKC üzerindeki gizli planı ne? İşte, Muhteşem İkili dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Muhteşem İkili dizisinin 7. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde MKC, Barca'nın da olduğu Yağmur'un akşam yemeği davetinde büyük kriz çıkartıyor. İşte, Muhteşem İkili dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Muhteşem İkili’nin yıllardır ulaşmaya çalıştığı Ahsen birime gelir. Üstelik artık Barca ve MKC’yle çalışacaktır. Fakat, başka bir kimlikle ve başka bir yüzle. Ahsen’in, Barca ve MKC’ye dair bazı gizemli planları olduğu çok bellidir. Planlarına Yağmur’un evinin yanına taşınmakla başlar. Ahsen artık hayatımızın tam ortasındadır. Peki, Muhteşem İkili’mizden ve sevdiklerinden ne istemektedir?
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
MKC ve Yağmur’un ayrı kalma kararı ikisini de perişan eder. Nilüfer, Yasemin’e verdiği söz yüzünden Barca’dan uzak durmaya çalışırken Barca, durumu fark eder. Herkesi bir araya getirecek olan Nilüfer’in yeni mekânının açılış partisinin heyecanı, Kaan’ın ortadan kaybolmasıyla yerini korkuya bırakır.
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