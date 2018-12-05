Muhteşem İkili 6. bölüm fragmanında ortalık karışıyor
Muhteşem İkili dizisi yayınlanan 6. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde MKC ve Yağmur’un ayrı kalma kararı ikisini de perişan ederken, Kaan'ın ortadan kaybolması ile ortalık karışıyor. İşte, Muhteşem İkili dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Muhteşem İkili dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Barca ve MKC, bir banka soygununa müdahale ediyorlar ve istenmeyen bir sonuçla karşılaşıyorlar. İşte, Muhteşem İkili dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
MKC ve Yağmur’un ayrı kalma kararı ikisini de perişan eder. Nilüfer, Yasemin’e verdiği söz yüzünden Barca’dan uzak durmaya çalışırken Barca, durumu fark eder. Herkesi bir araya getirecek olan Nilüfer’in yeni mekânının açılış partisinin heyecanı, Kaan’ın ortadan kaybolmasıyla yerini korkuya bırakır.
Bir yanda Barca ve Nilüfer arasındaki yakınlaşma, diğer yanda MKC ve Yağmur arasındaki önlenemez duygular... Tehlike ise dışarıda kol geziyor...
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