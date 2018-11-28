Muhteşem İkili 5. bölüm fragmanında güçler birleşiyor
Muhteşem İkili dizisi yayınlanan 5. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Barca ve MKC, yıllardır peşinde koşmakta oldukları adamın eski okul arkadaşları olduğunu öğrenir. İşte, Muhteşem İkili dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Muhteşem İkili dizisinin 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde MKC ve Barca'nın güçlerini birleştirme vakti geldi! İşte, Muhteşem İkili dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Muhteşem İkili temize çıkmış, geriye sadece yüzünü saklayan patronun kim olduğunu öğrenmek kalmıştır. Demiray’ın kaçma planı ise çoktan hazırdır. Barca ve MKC, Demiray’ın kaçmasına engel olup, yıllardır peşinde koşmakta oldukları adamın eski okul arkadaşları olduğunu öğrenir.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Muhteşem İkilinin aklanmak için Semih’i yakalayıp konuşturmaktan başka çaresi kalmamıştır. Semih’in konuşmasından korkan Demiray deşifre olmak pahasına Barca ve MKC’nin karşısına çıkmak zorunda kalır. Demiray hedefleri için Barca ve MKC’nin ailelerinin de işin içine katmaktan geri durmayacaktır.
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